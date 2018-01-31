Governo e Petrobras se reunirão para discutir cessão onerosa

A estimativa é que a abertura de capital da BR possa acontecer ainda em 2017 Crédito: Reprodução/Web

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta quarta-feira que a primeira semana de julho é a data limite para a realização de um leilão do excedente do petróleo da área do pré-sal que foi repassada à estatal em 2010 sob regime de cessão onerosa. Parente afirmou que uma reunião entre a estatal e o governo está marcada para o início do mês de fevereiro, e o assunto deve ser discutido. Já foi criada uma comissão para renegociar os termos do acordo de cessão onerosa, que tem prazo de 60 dias para dar uma solução ao problema.

- É factível fazer o leilão este ano, mas a data limite é a primeira semana de julho. Já foi formada uma comissão e está marcada uma reunião entre o governo e a Petrobras neste início de fevereiro. É o momento de as partes mostrarem suas posições, e acredito que é possível fazer uma negociação boa para os dois lados - disse Parente, num evento realizado pelo banco Credit Suisse para investidores, em São Paulo.

A cessão onerosa é um contrato em que a União cedeu à Petrobras o direito de explorar e produzir cinco bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural) em seis blocos do pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras pagou R$ 74,8 bilhões por esse direito e a medida foi parte do processo de capitalização da companhia. Depois, descobriu-se que a área possuía reservas superiores a seis bilhões de barris, o chamado excedente da cessão onerosa. Cálculos atualizados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que esse excedente pode conter de seis bilhões a 15 bilhões de barris em reservas.

Na época, o cálculo usou como premissa um preço de US$ 8,51 por barril. Como o preço do petróleo despencou no mercado internacional, estima-se agora que esse barril no pré-sal tenha valor médio de US$ 5. Assim, a Petrobras avalia que tem recursos a receber nesse acerto de contas com o governo em razão da queda das cotações do preço do petróleo a partir de 2015. Já a União também se considera credora.

O presidente da Petrobras disse ainda que a estatal considera vender parte ou a totalidade de sua participação na Braskem. Ele disse que a reestruturação societária está caminhando e a expectativa é que seja concluída este ano.

- Estamos em uma fase preliminar em transformar a Braskem numa corporation. Isso vai permitir um desinvestimento, mesmo que seja parcial - disse Parente.

Ele defendeu os reajustes diários do preço da gasolina e afirmou que, sem essa política, a estatal perderia mercado.

- Quando se reclama do preço, há um erro no enfoque. O problema não está na Petrobras, que não tem poder de definir preços. É arrogância pensar que a Petrobras é formadora de preços. Nós reagimos à flutuação da commoditie no mercado internacional - disse ele, afirmando que nas refinarias o preço do produto é um terço do que é vendido ao consumidor.

Na palestra aos investidores, Parente destacou os avanços obtidos na companhia depois dos escândalos de corrupção revelados na investigação da operação Lava Jato, mas afirmou que o trabalho ainda não está encerrado. O presidente da empresa afirmou que a cotação do barril de petróleo do tipo Brent, em torno de US$ 68, ajuda a Petrobras a atingir a meta de alavancagem de 2,5 vezes em 2018. A expectativa da empresa é que a dívida líquida caía a R$ 77 bilhões, no final de 2018, dos R$ 100 bilhões registrados no terceiro trimestre de 2016.