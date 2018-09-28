Governo do ES prevê investir R$ 1,5 bilhão em obras em 2019

Cais das Artes está na lista de previsões de conclusão para 2019 Crédito: Cleferson Comarela | VixFly Drone

Na Proposta de Lei Orçamentária (PLO) enviada ontem pelo Executivo à Assembleia Legislativa, a programação de investimentos em 2019 ultrapassa o valor de R$ 1,55 bilhão e representa um aumento de 29,3% sobre R$ 1,2 bilhão que está estimado para ser executado até o final de 2018.

São obras e aquisição de equipamentos para as mais diversas áreas do governo. O maior volume de recursos estará sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que vai dispor de R$ 517,5 milhões para a implantação de trechos rodoviários, conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva, instalação da barreira de proteção da Terceira Ponte, recuperação da praia de Piúma, entre outras intervenções.

A Saúde, que tem o maior volume do orçamento do Estado, terá boa parte dos recursos também voltada a investimentos. Na programação do Executivo, uma nova fase da implantação do Hospital Geral de Cariacica

É um orçamento audacioso. Nos últimos anos, ficávamos na faixa de R$ 200, R$ 300 milhões. Então, meio bilhão será um desafio para o DER. Mas, a partir do momento em que o Estado tem uma recuperação econômica e financeira, a infraestrutura entra na pauta com o aumento da disponibilidade orçamentária, ressalta o diretor-geral, Gustavo Perin de Medeiros.

E acrescenta: Está posta uma carteira de investimentos grande, mas o DER está apto e se preparou bem para este momento.

A Saúde, que tem o maior volume do orçamento do Estado, terá boa parte dos recursos também voltada a investimentos. Na programação do Executivo, uma nova fase da implantação do Hospital Geral de Cariacica - em 2018, foi feita a terraplenagem, e as obras propriamente ditas devem começar no próximo ano - construção dos blocos IV e V do Hospital São Lucas, além de reaparelhamento de hospitais da rede própria. Serão R$ 166,3 milhões para a pasta.

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Outro grande aporte será feito para a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), no valor de R$ 110,2 milhões, para obras de infraestrutura, dragagem e drenagem.

Mais de R$ 100 milhões serão destinados à área de Segurança, com investimentos na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros, como construção e reforma de unidades, compra de viaturas e aquisição de armas e munição.

Há também a previsão de investimentos em obras em 26 escolas, mas a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não informou o status de cada unidade, ou seja, se os mais de R$ 77 milhões previstos serão para a elaboração de novos projetos, licitação ou conclusão de obras.