Governo do ES estuda rever impostos apenas do diesel

Dos impostos cobrados sobre a gasolina, a maior incidência é a do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo do Estado descartava, até a manhã desta quarta-feira (23), mexer nas alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) aplicadas nos preços dos combustíveis. Mas a situação mudou no início da noite quando o secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, disse que agora há possibilidade de o Espírito Santo rever o percentual de impostos cobrado em cima do diesel.

Segundo ele, o Ministério da Fazenda convocou reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para discutir um novo modelo de tributação do diesel. Teremos o cuidado de ver o impacto disso nos cofres do Estado. Mas se o governo federal zerar a Cide, reduzir o PIS-Cofins, estamos dispostos a diminuir a alíquota de ICMS para esse combustível, explica ao acrescentar que, no território capixaba, 12% do preço do diesel é de imposto estadual, percentual abaixo da média do país que é de 17%.

No entanto, em relação a gasolina o governo do Espírito Santo não vai rever a alíquota do imposto estadual que poderia

contribuir para a redução do preço nos postos.

Dos impostos cobrados sobre a gasolina, a maior incidência é a do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é de responsabilidade do Estado. O Espírito Santo cobra 27% do valor da gasolina para este tributo, o que representa R$ 1,13 no preço final.

Nossa alíquota de 27% já é abaixo da média nacional, que é de 28% na gasolina. Além disso, o impacto maior dessa alta é no diesel, que atinge os mais pobres, com variação nos transportes de produtos e no transporte público urbano, diz ao destacar também que todo esse reboliço envolvendo o aumento no preço dos combustíveis é consequência da alta nas taxas de câmbio e no valor do barril de petróleo.

Na última semana, o preço médio da gasolina em Vitória, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), era de R$ 4,23. Com as altas diárias no preço, o combustível já era vendido por até R$ 4,57 nesta terça-feira, 22, em postos de Vitória.

Em um ranking das 27 unidades da federação, elaborado pela Federação do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis), o Espírito Santo é o 18º com maior imposto. A menor taxa, de 25%, é cobrada em oito Estados. Já a tarifa mais cara opera no Rio de Janeiro, onde a incidência atinge 34%.