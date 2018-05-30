Governo diz que vai preservar política de preços da Petrobras

Trabalhadores em atividade na plataforma P-57 Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras

O governo vai preservar a política de preços adotada pela Petrobras, reafirmou hoje (30), em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. O texto diz ainda que o governo do presidente Michel Temer tem compromisso com a saúde financeira da estatal, que foi recuperada de "grave crise".

As medidas anunciadas pelo governo para garantir a previsibilidade do preço do óleo diesel, que teve seu valor reduzido ao consumidor, preservaram, como continuaremos a preservar, a política de preços da Petrobras, registra o texto. Como medida para atender a reivindicação da pauta dos caminhoneiros, o governo anunciou a decisão de reduzir em R$ 0,46, por litro, o preço do diesel na bomba e manter esse valor por 60 dias.