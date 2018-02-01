Governo diz que, neste momento, não tem votos para aprovar a reforma

Brasília - Entrevista do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carlos Marun (Wilson Dias/Agência Brasil) Crédito: Windows)

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira, 1, para empresários da Firjan que a "má notícia" é que o governo ainda não tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, mas que o presidente Michel Temer continua "obstinadamente envolvido nesse processo".

Ele chamou a atenção para necessidade urgente de a sociedade ser informada sobre os prejuízos que o País terá se não aprovar a reforma, "porque o dinheiro não chove, vai sair da Educação, da Saúde, da Segurança, se não aprovar a reforma". Segundo ele, muitos políticos estão negando a necessidade da reforma por demagogia, "por medo de não se reeleger".

"Muita gente vai se eleger mentindo", disse aos empresários e políticos reunidos na Firjan.

Ele convocou que os empresários publiquem nos jornais chamamentos para que os parlamentares votem a favor da reforma. "Estamos a 20 dias de uma decisão importantíssima do Brasil e precisamos nesses dias de esforço redobrado para os parlamentares do partido da base, porque o outro lado [oposição] não adianta", afirmou.