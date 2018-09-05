Governo divulga nova tabela do frete, com reajuste médio de 5%

Concentração de protesto em apoio aos caminhoneiros, em Marechal Floriano, na região Serrana do ES, durante a greve Crédito: Cicero Modolo

(ANTT), responsável pela definição dos preços, o percentual de reajuste depende do tipo de carga, mas em média, ficou próximo a 5%. Nos próximos dias, o presidente Michel Temer assinará um decreto dando poderes à Agência para fiscalizar o cumprimento da tabela em todo o país. O governo publicou na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira a tabela do frete do transporte rodoviário de cargas com novos valores, incorporando o aumento do diesel anunciado na semana passada. Segundo técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela definição dos preços, o percentual de reajuste depende do tipo de carga, mas em média, ficou próximo a 5%. Nos próximos dias, o presidente Michel Temer assinará um decreto dando poderes à Agência para fiscalizar o cumprimento da tabela em todo o país.

A adequação da tabela ao novo preço do diesel e uma fiscalização para inibir a contratação de frete abaixo do preço mínimo são as principais reivindicações dos caminhoneiros. Segundo levantamento da ANTT, entre maio  quando o tabelamento entrou em vigor  e setembro, foram registradas quase três mil reclamações. Até agora, a Agência não fez qualquer intervenção porque ainda falta regulamentar o trabalho da fiscalização e estabelecer a penalidade para quem não cumprir a lei.

De acordo com a Lei 13.703/2018, que fixou uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de carga, a tabela do frete tem que ser corrigida quando houver oscilação de 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional, para cima ou para baixo. Na última sexta-feira, o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobrás subiu 13,03%. Com o aumento, o valor do litro passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964.