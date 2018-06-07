Governo deve arrecadar R$ 3,2 bilhões com leilão do Pré-sal

O primeiro bloco a ser leiloado será na bacia de Santos, Uirapuru (SS-AUP2), o mais caro, com bônus de assinatura de R$ 2,65 bilhões e porcentual mínimo de excedente em óleo para a União de 22,18%. O segundo a ser oferecido será Dois Irmãos (SC-AP5), na bacia de Campos, com bônus mínimo de R$ 400 mil e porcentual mínimo de excedente em óleo de 16,43%. O terceiro bloco, Três Marias (SS-AUP1), está localizado na bacia de Santos e tem bônus de R$ 100 mil, exigindo um porcentual mínimo de 8,32% para a União. O último bloco, Itaimbezinho (SC-AP4), na bacia de Campos, é o menor e tem bônus de assinatura de R$ 50 mil e mínimo de lucro-óleo de 7,07%.