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16 empresas participantes

Governo deve arrecadar R$ 3,2 bilhões com leilão do Pré-sal

Serão ofertados quatro blocos no pré-sal das bacias de Campos e Santos, o mais caro, com bônus de assinatura de R$ 2,65 bilhões

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 13:28
Navio-plataforma FPSO BW Cidade de São Vicente - Bacia de Santos Crédito: Divulgação
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza nesta quinta-feira, 7, o quarto leilão de áreas de pré-sal, no Rio de Janeiro. Serão ofertados quatro blocos no pré-sal das bacias de Campos e Santos, com bônus fixo total de R$ 3,2 bilhões. Dezesseis empresas foram habilitadas para fazer lances no certame. Vence a empresa que oferecer o maior excedente em óleo (lucro-óleo) à União.
As empresas inscritas são: BP, Chevron, CNODC, CNOOC, DEA Deutsche, Ecopetrol, ExxonMobil, Petrogal, Petrobras, Petronas, QPI, Queiroz Galvão, Repsol, Shell, Statoil e Total.
O primeiro bloco a ser leiloado será na bacia de Santos, Uirapuru (SS-AUP2), o mais caro, com bônus de assinatura de R$ 2,65 bilhões e porcentual mínimo de excedente em óleo para a União de 22,18%. O segundo a ser oferecido será Dois Irmãos (SC-AP5), na bacia de Campos, com bônus mínimo de R$ 400 mil e porcentual mínimo de excedente em óleo de 16,43%. O terceiro bloco, Três Marias (SS-AUP1), está localizado na bacia de Santos e tem bônus de R$ 100 mil, exigindo um porcentual mínimo de 8,32% para a União. O último bloco, Itaimbezinho (SC-AP4), na bacia de Campos, é o menor e tem bônus de assinatura de R$ 50 mil e mínimo de lucro-óleo de 7,07%.

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