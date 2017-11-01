Governo cria projeto para parcelar dívida em 20 anos

Plenário da Assembleia, que vota nesta quarta-feira (1º) projeto para prorrogação de débitos Crédito: Arquivo

Após fazer duras críticas à proposta do governo federal de renegociação das dívidas entre Estados e União aprovada no ano passado, o governo do Espírito Santo também quer adotar a repactuação. Com a alegação de que o novo modelo traria benefícios ao Estado, o Executivo enviou em regime de urgência para a Assembleia Legislativa (Ales) o projeto para alongar a dívida com a União por 20 anos.

Além de aumentar o prazo para quitação do débito do Estado com a União, que está em R$ 2,45 bilhões, o projeto altera o cálculo das parcelas, diminuindo as prestações e os juros. Se aprovada a lei, a estimativa do governo é de economizar R$ 200 milhões por ano.

Em junho do ano passado, o governador Paulo Hartung havia dito que a decisão de prolongar o prazo de carência para os Estados endividados pagarem suas dívidas era uma pedagogia reversa e beneficiava quem deixava de pagar, prejudicando os entes que estavam com as parcelas em dia.

Para o secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, o discurso é coerente. Nós realmente criticamos e não queríamos que a lei fosse aprovada à época, já que iria prejudicar todos os Estados, premiando os que se endividaram muito. Mas agora, já que a lei foi aprovada e o governo está oferecendo os benefícios a todos Estados, por que não aderir? Então, se existe a possibilidade de suavizar os pagamentos, estamos optando por essa repactuação, que daria um alívio nas contas e facilitaria no cumprimento de investimentos.

A dívida do Estado com a União é fruto de três empréstimos obtidos junto à União em 1993 e 2012, e de um refinanciamento feito em 1998 no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal, quando o governo federal se tornou o credor, assumindo as dívidas dos Estados e principais municípios.

Como contrapartida para aderir ao projeto de socorro, o Estado ficará limitado a aumentar os gastos de acordo com a inflação nos próximos dois anos (2018 e 2019). Apenas as transferências a municípios e do Programa do Servidor Público (Pasep) não entram nessa conta.

Segundo Funchal, isso não prejudicaria o Estado. Cumprir esse teto de gastos para a gente não será problema porque o nosso orçamento para o ano que vem já está dentro desse teto tranquilamente, afirma.

LEGISLATIVO

O regime de urgência requerido pelo governo foi aprovado ontem pela maioria dos deputados estaduais. Com isso, a análise do projeto será feita já na sessão de hoje da Assembleia.

Para o deputado Rodrigo Coelho (PDT), líder do governo na Ales, não se trata de uma adesão ao plano de recuperação fiscal, mas, sim, uma renegociação de dívidas antigas com a União. Não tinha por que não negociar. Não é porque estamos com as contas em dia que vamos abrir mão de uma condição melhor de contrato, destaca.