Governo cria programa para aprimorar rodadas de licitações de petróleo

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O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (13) publica decreto presidencial que institui o Programa para Aprimoramento das Licitações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (BidSIM), com a finalidade de aumentar a competitividade e a atratividade das áreas a serem ofertadas nas rodadas de licitações do setor.

O ato também cria um comitê interministerial executivo do programa, a quem caberá propor aperfeiçoamentos na governança e na metodologia das rodadas de licitações.

O comitê será composto por representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), que coordenará os trabalhos, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Economia, incluindo a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A Secretaria Executiva do comitê será exercida pela Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME.