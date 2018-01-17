Governo cria comissão para negociar cessão onerosa com Petrobras

A estimativa é que a abertura de capital da BR possa acontecer ainda em 2017 Crédito: Reprodução/Web

O governo federal instituiu uma comissão interministerial com objetivo de negociar com a Petrobras os termos da revisão do contrato celebrado entre e União e estatal sobre a chamada cessão onerosa, de acordo com portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial na União.

A comissão, formada por representantes dos ministérios de Minas e Energia, Fazenda e Planejamento, terá prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, para negociar com a Petrobras o valor do contrato, o volume máximo, o prazo de vigência e os percentuais mínimos de conteúdo.

Pelo contrato da cessão onerosa, assinado em 2010, a Petrobras ganhou o direito de explorar áreas do pré-sal sem licitação em troca de um pagamento bilionário ao governo. Mas o acordo já previa uma renegociação dos valores envolvidos depois da declaração de comercialidade das áreas, que já aconteceu.