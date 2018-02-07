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Governo busca apoio à Previdência em troca de Refis

Análise do veto de Temer ao programa de refinanciamento pode ser colocada em pauta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 17:45

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 17:45

Carlos Marun, ministro responsável pela negociação Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Em troca de apoio à reforma da Previdência, a discussão sobre a derrubada do veto ao Refis de micro e pequenas empresas tem sido mais uma carta na mesa de negociações e barganhas do governo. Representantes do Sebrae e de outras 20 entidades de pequenos empresários se reúnem nesta quarta-feira (07) com o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, para tratar do tema.
O refinanciamento de dívidas, aprovado pelo Congresso, foi vetado pelo presidente Michel Temer no início de janeiro. Agora, os parlamentares podem derrubar ou manter a medida do presidente.
Fontes ligadas às entidades afirmam que o governo tem insinuado que pode colocar em pauta a análise do veto caso o grupo ofereça apoio à Previdência. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif, defendeu que os temas não se misturem e disse que veto foi recebido com surpresa por pequenos empresários. Segundo Afif, Temer havia prometido sancionar o Refis:
"Não aceitamos vincular a Previdência ao Refis. Esse pessoal estava dando apoio à reforma da Previdência e recebeu com surpresa o veto. O presidente prometeu que iria sancionar. Você acha que a turma gostou? Não se mistura um assunto com o outro, e se quiser misturar, vai prejudicar a própria Previdência", disse Afif.
Até o início desta tarde, a reunião não constava na agenda oficial do ministro.

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