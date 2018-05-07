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Isentos de prescrição

Governo avalia liberar supermercados a vender remédios

Michel Temer disse que a medida geraria empregos e diminuiria em 30% o valor do produtos

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 17:31
O presidente Michel Temer (PMDB) afirmou nesta segunda-feira (07) que vai avaliar uma proposta de autorizar supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição médica. O peemedebista participou da abertura da Apas Show, feira do setor na capital paulista.
Remédios Crédito: Divulgação
O pedido foi feito pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, que solicitou a Temer trabalho na base aliada do governo para acelerar a votação da proposta no Congresso Nacional. Ele disse que a medida geraria empregos e diminuiria em 30% o valor do produtos.
"Levarei em conta esta proposta de supermercado vender aqueles medicamentos que não exigem prescrição médica, vou examinar esse assunto", disse Temer.
Temer citou que o setor de supermercados registrou aumento de 2% nas vendas no primeiro trimestre do ano e disse que os empresários podem se preparar para mais incremento nos resultados. "Os senhores podem se preparar para vender cada vez mais porque a confiança da economia está de volta, o Brasil com todas as dificuldades retomou o caminho do crescimento", disse o presidente, acrescentando que "não é um crescimento qualquer", mas "sustentado no tempo".
Antes da fala de Temer, organizadores do evento destacaram que era a primeira vez que um presidente da República participava da Apas Show. Temer afirmou que fez questão de aceitar o convite porque via na segunda-feira, "o primeiro dia da semana", uma oportunidade para começar a semana com animação.

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