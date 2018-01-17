Governo anuncia R$ 400 milhões para escolas em tempo integral

Sala de aula, educação, professor, aluno Crédito: Pixabay

O presidente Michel Temer assinou, na manhã desta quarta-feira, a liberação de R$ 406 milhões para o programa de fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC), com o recurso o número de escolas atendidas vai passar de 516 em 2017, para 967 em 2018 - um aumento de 87%.

Do valor anunciado, R$ 173 milhões serão investidos, e os outros R$ 233 milhões destinados ao custeio das unidades. A perspectiva do MEC é liberar, em 2018, até R$ 700 milhões ao programa. Os valores, ainda segundo a pasta, possibilitarão cerca de 285 mil novas matrículas no sistema com jornada escolar ampliada.

 Nenhuma nação no mundo construiu igualdade, com desenvolvimento sustentável, sem o investimento em educação  ponderou o governador do Ceará, Camilo Santana.