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Liberação

Governo anuncia R$ 400 milhões para escolas em tempo integral

Governo pretende liberar até R$ 700 milhões ao programa em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 15:17

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 15:17

Sala de aula, educação, professor, aluno Crédito: Pixabay
O presidente Michel Temer assinou, na manhã desta quarta-feira, a liberação de R$ 406 milhões para o programa de fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC), com o recurso o número de escolas atendidas vai passar de 516 em 2017, para 967 em 2018 - um aumento de 87%.
Do valor anunciado, R$ 173 milhões serão investidos, e os outros R$ 233 milhões destinados ao custeio das unidades. A perspectiva do MEC é liberar, em 2018, até R$ 700 milhões ao programa. Os valores, ainda segundo a pasta, possibilitarão cerca de 285 mil novas matrículas no sistema com jornada escolar ampliada.
 Nenhuma nação no mundo construiu igualdade, com desenvolvimento sustentável, sem o investimento em educação  ponderou o governador do Ceará, Camilo Santana.
Participaram da cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, os ministros Mendonça Filho (Educação) e Eliseu Padilha (Casa Civil), o presidente interino da Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) e o governador do Ceará, Camilo Santana.

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