Governo anuncia meta de 650 mil contratações no Minha Casa Minha Vida

Obras do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, nos condomínios Rio Doce e Barra do Cacau, em Linhares Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

O governo anunciou nesta quinta-feira (8) a meta de contratações para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em 2018. Ao todo, o Ministério das Cidades espera 650 mil pedidos de construção em todas as quatro faixas do programa neste ano.

Em 2017, a meta era de 610 mil unidades, mas apenas 495 mil foram de fato contratados. Dentro da faixa 1, que atende a população mais pobre e é quase totalmente subsidiada pelo governo, a estimativa são 310 mil contratações. O custo do programa para os cofres públicos é estimado em R$ 9,7 bilhões.

Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, essa previsão já consta do Orçamento de 2018, mesmo após o anúncio de um bloqueio de R$ 16,2 bilhões no planejamento dos gastos públicos para esse ano. Ainda há previsão de que outros R$ 63 bilhões de contratações do programa Minha Casa, Minha Vida sejam financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Também presente na cerimônia, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que, com a ampliação do MCMV, o governo espera aquecer o mercado de trabalho. Isso porque o setor de construção civil é um grande gerador de empregos. O governo estima geração de 1,4 milhão de empregos diretos e indiretos com a retomada das obras do programa.

"Estamos em um esforço de garantir o mais importante direito do cidadão, o direito à casa própria. Mas pela importância da construção civil na geração de emprego, (também queremos) aumentar o volume de emprego. O objetivo que se colocou para esse ano é um objetivo preciso e que vamos perseguir com muita obstinação", declarou.