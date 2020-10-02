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Comprometimento da renda

Governo amplia limite para aposentado fazer empréstimo consignado

Agora, aposentados poderão comprometer até 40% da renda com operações de crédito consignado, ou seja, descontado direto na folha.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 21:01

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 21:01

Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini
O presidente Jair Bolsonaro assinou Medida Provisória (MP) ampliando de 35% para 40% a possibilidade de comprometimento da renda dos aposentados e pensionistas do INSS com empréstimos consignados. A informação foi prestada pela Secretaria Geral da Presidência da República.
Além do comprometimento de no máximo 40% da renda com pagamento de empréstimos consignados, os aposentados e pensionistas podem também sacar o correspondente a 5% do valor do seu salário, em dinheiro, no seu cartão de crédito. Essa última possibilidade já existia e permaneceu inalterada.
A medida, de acordo com informação divulgada pelo Palácio do Planalto, visa aumentar a oferta de crédito em momento de emergência, ainda em função da crise econômica provocada pela pandemia.

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A MP valerá para empréstimos concedidos a beneficiários que assinarem contratos até 31 de dezembro de 2020 Segundo o governo, a medida tem por objetivo "possibilitar que potenciais endividados tenham acesso a empréstimos consignados com juros menores".
De acordo com a MP, atualmente, aposentados e pensionistas do INSS podem requerer empréstimos consignados que comprometam até 35% do valor do benefício + 5% para uso de cartão de crédito na modalidade saque. Com a ampliação, os empréstimos poderão comprometer até 40% do valor do benefício + 5% para uso de cartão de crédito na modalidade saque.

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