Governo adota medidas para reduzir custo do crédito

Cartões de crédito Crédito: Reprodução | Alamy

O Conselho Monetário Nacional (CMN) tomou, nesta quinta-feira (26), várias medidas para reduzir o custo do crédito no país. Na reunião, os ministros da Fazenda (Eduardo Guardia) e do Planejamento (Esteves Colnago) e e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, decidiram limitar os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, liberar o percentual de pagamento mínimo da fatura, estabelecer regras para as startups financeiras e para a proteção cibernética dos dados bancários.

Os conselheiros decidiram ainda permitir que as prefeituras depositem recursos em cooperativas de crédito. Outra mudança foi alterar as regras do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que deve pesar menos no bolso dos clientes dos bancos.

Confira todas as mudanças:

MUDANÇA NO ROTATIVO DO CARTÃO

O CMN aprovou uma resolução para disciplinar a cobrança de encargos no caso de atraso no pagamento das faturas de cartão de crédito. Eles estarão limitados à taxa do crédito rotativo em situação de adimplência, acrescida de multa e de juros de mora. No caso de valores já parcelados, a taxa de juros deve ser a da operação de parcelamento. Dessa forma, haverá equivalência entre as taxas praticadas nas operações em dia e em atraso.

Outra mudança foi um recuo da norma criada há um ano.O percentual de pagamento mínimo da fatura não será mais de 15% e poderá ser estabelecido por cada instituição em função da política de crédito da instituição e do perfil dos clientes. A alteração de limites de crédito e do percentual de pagamento mínimo da fatura deve ser comunicada ao cliente, com, no mínimo, trinta dias de antecedência. As medidas entrarão em vigor em 1º de junho de 2018.

REGULAMENTAÇÃO DE FINTECHS

O conselho aprovou duas resoluções para regulamentar as fintechs. Como divulgado ontem pelo GLOBO, essas startups financeiras poderão ser de dois tipos: Sociedade de Crédito Direto (SCD) ou Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). No caso da empresa de crédito, as operações serão feitas por meio de plataforma eletrônica com recursos próprios. Já a sociedade de empréstimo entre pessoas realizará operações de crédito entre pares (peer-to-peer lending), ou seja, a instituição fará a intermediação financeira entre credor e devedor.

Segundo o BC, elas devem atender a requisitos operacionais e prudenciais proporcionais compatíveis com o seu perfil de risco. As exigências aumentarão à medida do porte do negócio. A ideia do BC é não sufocar as menores com muitas exigências.

O diretor de regulação do Banco Central, Otavio Damaso, explicou que, para as fintechs, há uma limitação de R$ 15 mil em empréstimos por credor, mas não há limite de quantidade de operações que podem ser feitas.

"Como são empréstimos entre os pares, a gente resolveu instituir esse limite. Ele disciplina a parte do investidor e do credor entrando nessa operação. Ele pode emprestar para mais de uma empresa e isso ajuda a diluir o risco".

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

O conselho também aprovou uma nova norma para a segurança de dados para proteger os clientes de ataques cibernéticos. A resolução estabelece requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem.

COOPERATIVAS RECEBERÃO DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS

As cooperativas de crédito poderão receber depósitos de municípios. Terão de manter títulos públicos federais no montante de recursos captados que excederem a garantia prestada pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Para iniciar a captação de cada Município, a cooperativa deve atender plenamente os requerimentos prudenciais. Além disso, a assembleia geral da cooperativa deve aprovar previamente esses relacionamentos, em linha com os princípios do cooperativismo.

CONTRIBUIÇÃO DO FGC

O conselho ajustou a contribuição ordinária e estabeleceu contribuição adicional ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Além disso, aprovou alterações no estatuto e no regulamento do fundo.

A decisão dos ministro foi reduzir a contribuição mensal de 0,0125% para 0,01% do montante dos saldos das contas. Isso deve diminuir os custos para o consumidor de serviços das instituições financeiras.

A partir de janeiro de 2020, haverá uma contribuição adicional para algumas instituições. O objetivo é desincentivar o uso da garantia do FGC como elemento preponderante para a atração de investidores pelas instituições financeiras.