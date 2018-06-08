Governo admite que fragilidade política influencia alta do dólar

Queda de braço. Casa de câmbio no Centro do Rio: enfraquecido, governo sente ataque do mercado Crédito: Bolsa de Valores/arquivo

Técnicos da equipe econômica admitem que a combinação do cenário de incerteza eleitoral com o enfraquecimento do governo do presidente Michel Temer  especialmente depois de ter sido obrigado a ceder em todos os pontos reivindicados pelo movimento grevista dos caminhoneiros  foi o que levou o mercado financeiro a partir para uma queda de braço com o Banco Central. Essa foi a avaliação de fontes no governo depois que o dólar disparou e fechou o dia próximo de R$ 4. A avaliação é que o mercado sentiu as fragilidades do governo e estabeleceu uma queda de braço.

A tensão obrigou o presidente do BC, Ilan Goldfajn, a convocar uma entrevista coletiva para mostrar as armas que usará para segurar o câmbio. Ilan evitou comentar a influência do cenário eleitoral na ação dos investidores, mas o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, admitiu que a aproximação das eleições gera mais instabilidade em meio ao movimento global de valorização da moeda americana:

 Existe uma tendência global de valorização do dólar, e isso afeta a economia brasileira, assim como afeta diversas outras economias e, com maior intensidade, as emergentes. Isso faz parte de um movimento global. Evidentemente que tem as especificidades do caso brasileiro, existe uma tensão maior dada pela transição política e cenário de eleições. Tudo isso agrega maior volatilidade.

Ele minimizou as críticas à atuação do governo na contenção da volatilidade. Guardia disse ver como naturais esses comentários em momentos de instabilidade, mas informou que o Banco Central e o Tesouro estão atuando de forma conjunta para minimizar os efeitos da turbulência aos investidores.

 Em momentos de maior volatilidade é normal que apareçam comentários dessa natureza. A gente tem trabalhado de maneira coordenada, buscando reduzir a volatilidade do mercado, que é nosso papel. O câmbio é flutuante e vai flutuar. O Banco Central tem feito intervenções para reduzir a volatilidade desse movimento. E o Tesouro tem um colchão de liquidez importante, que nos permite evitar maior pressão e tentar reduzir o risco no mercado  disse o ministro.

COPA AJUDARIA A ACALMAR CENÁRIO

Ao longo do dia, o núcleo político do governo demonstrou preocupação com a alta do dólar e com o impacto da turbulência em ações de empresas como a Petrobras, que chegou a registrar queda de 6% ao longo do dia. Fontes próximas ao Planalto avaliavam que a incerteza eleitoral já estava na conta do mercado, mas os investidores resolveram partir para o ataque depois da crise dos caminhoneiros e as mudanças na política de preços de combustíveis. Há a avaliação de que a Copa do Mundo, que começa na semana que vem, pode ajudar a aliviar o quatro atual.

Já na área econômica, técnicos comentavam ontem que o mercado tenta pressionar o BC para subir juros, o que ajudaria investidores a recuperar perdas das últimas semanas. Mas a avaliação ontem é que não havia motivo para ceder, pois a economia tem fundamentos sólidos: