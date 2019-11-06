Governo acaba com monopólio da Casa da Moeda para produção de papel-moeda

Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa de Desestatização Crédito: Reprodução/TV Globo

(FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta terça-feira (5) uma MP (medida provisória) para acabar com o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de papel-moeda, moedas metálicas, cadernetas de passaportes e impressão de selos postais e fiscais federais.

O governo afirma que, apesar da abertura de concorrência para esse serviço, será preservada a segurança e fiscalização para emissão de papel-moeda.

O objetivo, segundo o ministro Jorge Oliveira (Secretaria Geral), é reduzir os custos de fabricação e, com isso, é esperado, por exemplo, um corte nos valores pagos para emissão de passaporte.

A equipe de Bolsonaro não tem, porém, uma estimativa de economia com a medida para os próximos anos. As regras da concorrência pelos serviços prestados pela Casa da Moeda ainda serão definidas.

Apesar da quebra de monopólio, a Casa da Moeda continua na lista do PPI (programa de parcerias de investimentos) para futuras privatizações.

Por ser uma MP, o fim do monopólio passa a valer imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até o começo do próximo ano, ou então perderá a eficácia.

A medida provisória é parte do pacote de ações adotadas pelo presidente no evento em comemoração aos 300 dias de governo. Na cerimônia, Bolsonaro também assinou o projeto de lei que prevê a capitalização da Eletrobras.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a empresa vem perdendo espaço no setor de energia e não tem mais capacidade de investimento.