Golpes para roubar aposentados crescem 30%

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Em janeiro no ano passado, uma farmacêutica de 64 anos entrou com o pedido de aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas como ela não gostou do valor do benefício proposto e nem conseguiu mudá-lo, ela pediu o cancelamento da proposta. Até aí, tudo bem. O problema é que em outubro, quando ela recebeu o informe de rendimentos do banco, descobriu que estava aposentada há seis meses e tinha recebido R$ 14 mil no período, mas ela não viu nem a cor do dinheiro.

Sacaram todo o valor da conta dela usando um cartão magnético e com o CPF dela, sendo que ela nem sabia que estava aposentada e recebendo. Além do saque, fizeram um empréstimo consignado com desconto em folha no nome dela, no valor de R$ 30 mil. Ela pediu o cancelamento do benefício, mas isso não foi feito porque alguém estava recebendo as quantias, explica o advogado da vítima, Geraldo Benício, especialista em direito previdenciário.

Assim como o caso da aposentada, que levou um prejuízo de pelo menos R$ 54 mil, tem crescido o número de estelionatos previdenciários. Estimativa da Secretaria de Previdência Social aponta que, no ano passado, no país, cresceram em 30% as denúncias de criminosos que usam de artimanhas para roubar dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. O número saltou de 947, em 2016, para 1.222, em 2017.

Os especialistas apontam que as táticas são inúmeras: desde empréstimos e saques usando informações pessoais das vítimas até estelionatários que telefonam para os segurados e se identificam como funcionários do INSS oferecendo algum tipo de benefício.

Têm acontecido muitos empréstimos com falsificação de documentos e assinaturas, além de golpes velhos, como o do bilhete premiado. Além desses, há o vazamento de dados, já que hoje, na maioria dos casos, o aposentado é informado pelo deferimento do benefício por ligações de financeiras já oferecendo consignado, o que é um absurdo, afirma o advogado Rafael Vasconcelos, do Sindicato dos Aposentados.

Outra vítima foi um aposentado que viu suas economias de mais de 40 anos sumirem de um dia para o outro: R$ 233 mil foram transferidos para outras duas contas. A TV Gazeta noticiou o caso em 2017. Ele reclama que em nenhum momento foi comunicado das transações. Era o dinheiro do meu fundo de garantia. No dia que me aposentei, peguei esse dinheiro e fiz uma poupança. Acho que antes de fazerem uma transferência dessas, deviam entrar em contato com o poupador.

PREVENÇÃO

Apesar desses golpes serem difíceis de se prever e evitar, algumas dicas são fundamentais para reduzir as chances de ser vítima dos estelionatários. A primeira é lembrar que o INSS não entra em contato com seus beneficiários através desse tipo de abordagem.

É importante para o aposentado ter cautela ao dar informações e onde vai entregar documentos porque isso pode cair em mãos erradas, afirma Vasconcelos.

A GAZETA procurou a Polícia Civil, que informou que a responsabilidade de investigação desses casos é da Polícia Federal. Acionada, a PF não enviou resposta. O INSS informou que abriu procedimentos para investigar os fatos citados. O órgão comunicou que os dados e informações dos beneficiários são de caráter sigiloso e adota políticas para garantir a segurança das informações nos bancos de dados.

OS GOLPES

- Empréstimos e saques são feitos por criminosos em nome de beneficiários usando documentos e assinaturas falsificadas, a partir de acesso a essas informações.

- Criminosos se passam por funcionários do INSS oferecendo algum tipo de benefício. Na ligação, dizem que o aposentado tem direito a receber valores atrasados e pedem que entrem em contato com eles por meio de um número de telefone. Quando a vítima faz a ligação, os criminosos pedem informações sobre dados pessoais e solicitam o depósito de uma determinada quantia em uma conta bancária, para liberar um pagamento inexistente.

- Correspondências de uma falsa Auditoria Geral Previdenciária são enviadas com uma convocação para uma Chamada para Resgate. O documento afirma que os segurados teriam direito a resgate de valores que teriam sido descontados da folha de pagamento como aposentadoria complementar.

- Falsas revisões são oferecidas, alegando que os beneficiários teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos à época do governo Collor ou que podem sacar precatórios. Em todos os casos, são cobrados depósitos de taxas e informações pessoais da vítima.

COMO SE PRECAVER

- A Previdência Social não solicita dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone, então desconfie se for solicitado.

- Todos os serviços prestados pelo INSS são gratuitos.

- É recomendável que não se utilize intermediários para entrar em contato com a Previdência Social.

- Em hipótese alguma deposite qualquer quantia para ter direito a algum benefício previdenciário.

- Não forneça os seus dados pessoais para terceiros, já que estes dados podem ser utilizados para fins ilícitos.

- Em caso de golpes, registre imediatamente um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e comunique o fato à Ouvidoria Geral da Previdência Social, pelo telefone 135 ou site.