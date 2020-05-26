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Caso envolvendo auxílio emergencial

Globo repudia campanha de intimidação a William Bonner

O jornalista recebeu mensagem de telefone de Brasília com dados fiscais sigilosos dele e da família. Nota menciona o uso indevido do CPF do filho de Bonner por um fraudador que inscreveu o jovem no programa de auxílio emergencial do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 12:30

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:30

O apresentador William Bonner
O apresentador William Bonner Crédito: TV Globo/Reprodução
A Rede Globo divulgou nesta terça-feira (26) uma nota de repúdio a uma campanha de intimidação ao jornalista William Bonner, registrada nos últimos dias. A nota menciona o uso indevido do CPF do filho do apresentador por um fraudador que inscreveu o jovem no programa de auxílio emergencial do governo federal destinado a pessoas vulneráveis que perderam renda na pandemia. As informações são do site G1.
O jornalista William Bonner denunciou o fato publicamente na semana passada, em sua conta no Twitter. Os advogados de Bonner alertaram a Caixa Econômica Federal para a fraude e apresentaram notícia-crime ao Ministério Público Federal (MPF).
Ainda de acordo com o G1, falhas no sistema de checagem do benefício tornam possível a ação de estelionatários. No caso do filho de Bonner, sua renda familiar nem permitiria a concessão do benefício. Mas o site da Dataprev informava que o pedido fraudulento havia sido aprovado. Alertada pelos advogados do jornalista, a Caixa suspendeu o processo de pagamento, que se daria numa conta virtual criada para o estelionatário.
Segundo o site, a nota divulgada hoje pela Globo informa que o jornalista e uma de suas filhas também receberam mensagens de WhatsApp, originadas de número telefônico com o prefiro 61, de Brasília, com dados fiscais sigilosos dele e da família. E declara apoio da empresa ao jornalista na busca e na punição dos responsáveis pelo desrespeito ao sigilo previsto na Constituição.

NOTA DA GLOBO NA ÍNTEGRA:

"A Globo repudia a campanha de intimidação que vem sofrendo o jornalista William Bonner e se solidariza com ele de forma irrestrita. Há dias, um fraudador usou de forma indevida o CPF do filho do jornalista para inscrever o jovem no programa de ajuda emergencial do governo para os mais vulneráveis da pandemia, para isso se aproveitando de falhas no sistema, que não checa na Receita Federal se pessoas sem renda são dependentes de alguém com renda, fato denunciado publicamente pelo próprio jornalista que apresentou notícia crime junto ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.
Agora, tanto o jornalista quando a sua filha receberam por WhatsApp em seus telefones pessoais mensagem vinda de um número de Brasília com uma lista de endereços relacionados a ele e os números de CPFs dele, de sua mulher, seus filhos, pai, mãe e irmãos, o que abre a porta para toda sorte de fraudes.
A Globo o apoiará para que os autores dessa divulgação de seus dados fiscais, protegidos pela Constituição, sejam encontrados e punidos. William Bonner é um dos mais respeitados jornalistas brasileiros e nenhuma campanha de intimidação o impedirá de continuar a fazer o seu trabalho correto e isento. Ele conta com o apoio integral da Globo e de seus colegas e está amparado pela Constituição e leis desse país."
*Informações do site G1

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