Gigantes à procura de parcerias no Espírito Santo

Maurício Silva Ribeiro, dono de uma fábrica de vidros voltada para atender a construção civil, viu uma oportunidade de crescer produzindo versões para veículos Crédito: Carlos Alberto Silva

Montadora, mineradora, fábrica de celulose e uma gigante do petróleo estão na lista de grandes empresas que buscam por parcerias dentro do Estado. Mais de dez grandes companhias instaladas no Espírito Santo oferecem oportunidades para que pequenos negócios façam parte das suas redes de fornecedores.

Em todo o Estado, as âncoras, como são chamadas as gigantes, estimulam o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Na Serra, uma fábrica de vidros voltada para a demanda da construção civil, viu potencial de crescimento de mercado se tornando fornecedora de uma montadora de veículos.

Nós iremos fornecer vidro para as laterais e a traseira de ônibus, pois ainda só trabalhamos com o vidro plano. No caso do parabrisa, que precisa do vidro curvo, já estamos buscando investir em tecnologia para fabricá-lo. Além disso, também queremos produzir vidros seriografados, o que demandará mais investimento e pesquisa, comenta Maurício Silva Ribeiro, diretor da Viminas.

A empresa para a qual os vidros serão destinados é a Marcopolo, que tem participação de 57% no mercado nacional de ônibus e de 52% no de miniônibus. De acordo com a companhia, como o custo logístico no Brasil tem alto impacto na composição do valor dos produtos, é vital ter os fornecedores próximo a fábrica e com qualidade e preços competitivos.

Não há um número definido de empresas para parcerias. Desejamos apresentar as nossas demandas e expectativas e, com isso, contar com o empenho e investimento desses potenciais parceiros para virem a fornecer para a Marcopolo, comenta Nilo Vanderlei Ribeiro Borges, diretor de Aquisição, Logística e Parcerias.

Para se tornar um fornecedor é preciso atender as exigências de qualidade, segurança, logística, entrega e preço que as empresas âncoras buscam. Como muitas delas atendem o mercado internacional, as certificações são essenciais.

DESENVOLVIMENTO

Além da geração de empregos que vem com a instalação de grandes companhias existe outro fator de extrema importância. Segundo Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias, uma empresa quando tem a capacidade de desenvolver a cadeia de fornecedores praticamente dobra o impacto dela na região, porque ela dá a oportunidade de que os negócios locais cresçam junto com ela.

É com esse pensamento que há mais de 20 anos, uma empresa de celulose começou instigar a ideia de montar uma rede colaborativa e de qualificação no Estado. Levamos essa ideia para que a Findes desenvolvesse o mercado de fornecedores. Assim nasceu o Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor), lembra Paulo Edson Martins Vieira, gerente de Suprimentos e Estoque da Fibria.

Ainda segundo ele, na época foram convidadas as 12 maiores empresas do Estado. Juntas escreveram o regulamento do programa e cada mantenedor indicou 2 fornecedores para que ficassem um ano aprendendo e conseguissem as certificações necessárias para fornecerem seus produtos.

Outra empresa que faz parte do Prodfor como mantenedora é a Vale. De acordo com o gerente de suprimentos da companhia, Giovanni Eustáquio, em média, 55% das compras para suas operações no Estado são realizadas com empresas instaladas em terras capixabas.

Já a Petrobras anualmente apresenta suas demandas tecnológicas ao mercado capixaba com a intenção de que as empresas locais consigam desenvolver projetos à companhia. Neste ano, uma delas foi um robô de uso submarino.

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA DE PARCERIAS





Programa Mais Negócios

São encontros onde a empresa faz uma apresentação para destacar as oportunidades de negócio para fornecedores capixabas. A reunião é possível ter contato direto entre fornecedores e empresas. Ele é promovido pelo programa Mais Negócios, do IEL.

PROGRAMA

Findes

Formação

O Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor) é uma ação conjunta das principais organizações estabelecidas no Espírito Santo para promover a capacitação dos fornecedores locais. O apoio e a coordenação técnica são exercidos pela Findes, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES).

Desenvolvimento

As empresas podem fazer parte do programa de duas formas: por meio de indicação de uma das mantenedoras ou com a apresentação de sua própria candidatura. A duração do desenvolvimento dos negócios em gestão de Saúde e Segurança, Ambiental, da Qualidade e Financeira, Fiscal e Trabalhista é de um ano.

Empresas âncoras

As grandes empresas que fazem parte do programa são ArcelorMittal, Cesan, Chemtrade, Escelsa, Fibria, Petrobras, Samarco, TechnipFMC e Vale.

ÂNCORAS

Fibria

Procura

A empresa possui uma capacidade de produção de aproximadamente 2,3 milhões de toneladas anuais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. Atualmente tem cerca de 290 fornecedores regulares no Estado, sendo que entre 30% e 40% das compras que a companhia são feitas com essas empresas. Quando a Fibria não encontra o material necessário dentro do Estado, pede que a empresa com a qual irá negociar instale uma base operacional. As demandas estão voltadas à indústria da celulose.

Vale

Compras

Em média, 55% das compras da Vale para suas operações no Estado são realizadas com empresas instaladas no Espírito Santo (matriz ou filial), o que totalizou, em 2017, R$ 1,5 bilhão. Para selecionar seus fornecedores, a empresa realiza concorrência abertas que avaliam a competitividade de cada participante.

Demanda

O programa conta com 85 empresas inscritas no Estado. As demandas da empresas estão voltadas ao minério de ferro. A Vale também oferece frentes de financiamento, capacitação e incentivo aos negócios para aumentar a competitividade do empresariado local.

Marcopolo

Oportunidade

As demandas da Marcopolo são para o fornecimento de componentes para a produção de carrocerias de ônibus e veículos comerciais completos.

As oportunidades são para empresas de cortina, madeira, cabos, lâmpadas, componentes eletrônicos, tintas, produtos químicos, plástico, perfil de alumínio, adesivos, borrachas, entre outros.

A fábrica tem share de 57% no mercado nacional de ônibus e de 52% no mercado nacional de miniônibus, tendo comercializado para 120 países. No Estado, está instalada em São Mateus.

Requisitos

É preciso atender as exigências de qualidade, segurança, logística, entrega e preço. O objetivo é ter padrão de qualidade internacional e contar com esses mesmos padrões desses novos parceiros, que precisam investir nos aspectos relevantes. Não há um número definido de empresas para parcerias.

Petrobras

Tecnologia

Todos os anos a Petrobras apresenta suas demandas tecnológicas ao mercado capixaba com a intenção de que as empresas locais consigam desenvolver projetos à companhia. Neste ano, uma delas foi um robô de uso submarino e um sistema para transmissão de dados em rede elétrica de média tensão.

Setor de petróleo e gás

O setor de petróleo e gás está sempre em busca de desenvolver novos negócios. Cerca de 340 novas empresas no Estado tem expertise na área e podem atender operadoras e afretadoras. Em 2017, as grandes operadoras que atuam no Estado, juntas, compraram R$ 3,5 bilhões de fornecedores do Espírito Santo.