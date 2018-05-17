Gibis da Turma da Mônica vão ajudar a ensinar finanças para crianças

Com a crença de que o quanto mais cedo se fala de dinheiro, mais chances os cidadãos têm de desenvolver bons hábitos de consumo, uma série especial de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica chamada educação financeira para crianças pretende conquistar a atenção dos pequenos para a importância de ser consciente na hora de gastar. O material é resultado de uma parceria entre o Sicredi, instituição financeira cooperativa, e a Maurício de Sousa Produções (MSP). O lançamento aconteceu em São Paulo, no contexto da Semana Nacional da Educação Financeira (Enef), que começou no dia 14 e vai até 20 de maio.
A distribuição das revistas para o público começa em junho, nas 550 agências do Sicredi no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Algumas escolas desses estados também vão receber os exemplares. O primeiro se chama De onde vem o dinheiro? e mostra o dia a dia de Mônica, Cebolinha e Cascão em relação ao consumo. Na trama, as crianças recebem uma mesada e querem gastar tudo de uma só vez. Elas, no entanto, são levadas a se questionarem sobre a origem do dinheiro, aprendendo que ele é fruto do trabalho e do esforço dos pais e que, por isso, deve ser poupado. No final, eles decidem ajudar uma ONG.
Levantamento realizado em abril deste ano, em todas as capitais, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou que somente 44% dos brasileiros conversam sobre dinheiro a família. E que 39% só entram nesse assunto quando a situação financeira já está ruim. Além disso, a pesquisa apontou que seis em cada dez brasileiros (58%) não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças.
Para ajudar a reverter esse quadro, Maurício de Sousa acredita que a temática financeira deve ser tratada de forma leve e descontraída.
O projeto é mais um exemplo de como a Turma da Mônica colabora com a educação, por meio da simpatia e carisma dos personagens e suas histórias. Dessa forma, as crianças têm acesso à informação de maneira lúdica e prazerosa, diferente da obrigação de decorar um conteúdo, normalmente estranho à sua realidade e ao seu vocabulário afirmou.
O presidente nacional do Sistema Sicredi, Manfred Dasenbrock, disse que essa é uma inciativa importante, já que a educação financeira pode mudar hábitos de consumo equivocados de uma geração inteira.
Isso vai além de cálculos matemáticos. Abrange hábitos cotidianos, como fazer escolhas com o dinheiro, envolvendo razão e emoção, desejo e necessidade. A educação financeira engloba dimensões culturais, sociais e psicológicas explicou.
No total, serão seis edições com a Turma da Mônica, baseadas no conteúdo do Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central: Nossa Relação com o Dinheiro; Orçamento Pessoal ou Familiar; Uso do Crédito e Administração das Dívidas; Consumo Planejado e Consciente; Poupança e Investimento; e Prevenção e Proteção. As primeiras três edições das histórias em quadrinhos circulam em 2018, e as demais sairão em 2019.