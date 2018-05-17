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Conscientização

Gibis da Turma da Mônica vão ajudar a ensinar finanças para crianças

Série especial será distribuída também em escolas. Só 44% dos brasileiros conversam sobre dinheiro em família

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:55
Revista da série especial. No total, serão seis edições, que seguem conteúdo proposto pelo Banco Central Crédito: Divulgação
Com a crença de que o quanto mais cedo se fala de dinheiro, mais chances os cidadãos têm de desenvolver bons hábitos de consumo, uma série especial de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica chamada educação financeira para crianças pretende conquistar a atenção dos pequenos para a importância de ser consciente na hora de gastar. O material é resultado de uma parceria entre o Sicredi, instituição financeira cooperativa, e a Maurício de Sousa Produções (MSP). O lançamento aconteceu em São Paulo, no contexto da Semana Nacional da Educação Financeira (Enef), que começou no dia 14 e vai até 20 de maio.
A distribuição das revistas para o público começa em junho, nas 550 agências do Sicredi no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Algumas escolas desses estados também vão receber os exemplares. O primeiro se chama De onde vem o dinheiro? e mostra o dia a dia de Mônica, Cebolinha e Cascão em relação ao consumo. Na trama, as crianças recebem uma mesada e querem gastar tudo de uma só vez. Elas, no entanto, são levadas a se questionarem sobre a origem do dinheiro, aprendendo que ele é fruto do trabalho e do esforço dos pais e que, por isso, deve ser poupado. No final, eles decidem ajudar uma ONG.
Levantamento realizado em abril deste ano, em todas as capitais, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou que somente 44% dos brasileiros conversam sobre dinheiro a família. E que 39% só entram nesse assunto quando a situação financeira já está ruim. Além disso, a pesquisa apontou que seis em cada dez brasileiros (58%) não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças.
Para ajudar a reverter esse quadro, Maurício de Sousa acredita que a temática financeira deve ser tratada de forma leve e descontraída.
 O projeto é mais um exemplo de como a Turma da Mônica colabora com a educação, por meio da simpatia e carisma dos personagens e suas histórias. Dessa forma, as crianças têm acesso à informação de maneira lúdica e prazerosa, diferente da obrigação de decorar um conteúdo, normalmente estranho à sua realidade e ao seu vocabulário  afirmou.
O presidente nacional do Sistema Sicredi, Manfred Dasenbrock, disse que essa é uma inciativa importante, já que a educação financeira pode mudar hábitos de consumo equivocados de uma geração inteira.
 Isso vai além de cálculos matemáticos. Abrange hábitos cotidianos, como fazer escolhas com o dinheiro, envolvendo razão e emoção, desejo e necessidade. A educação financeira engloba dimensões culturais, sociais e psicológicas  explicou.
No total, serão seis edições com a Turma da Mônica, baseadas no conteúdo do Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central: Nossa Relação com o Dinheiro; Orçamento Pessoal ou Familiar; Uso do Crédito e Administração das Dívidas; Consumo Planejado e Consciente; Poupança e Investimento; e Prevenção e Proteção. As primeiras três edições das histórias em quadrinhos circulam em 2018, e as demais sairão em 2019.

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