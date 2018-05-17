Gibis da Turma da Mônica vão ajudar a ensinar finanças para crianças

Revista da série especial. No total, serão seis edições, que seguem conteúdo proposto pelo Banco Central Crédito: Divulgação

Com a crença de que o quanto mais cedo se fala de dinheiro, mais chances os cidadãos têm de desenvolver bons hábitos de consumo, uma série especial de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica chamada educação financeira para crianças pretende conquistar a atenção dos pequenos para a importância de ser consciente na hora de gastar. O material é resultado de uma parceria entre o Sicredi, instituição financeira cooperativa, e a Maurício de Sousa Produções (MSP). O lançamento aconteceu em São Paulo, no contexto da Semana Nacional da Educação Financeira (Enef), que começou no dia 14 e vai até 20 de maio.

A distribuição das revistas para o público começa em junho, nas 550 agências do Sicredi no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Algumas escolas desses estados também vão receber os exemplares. O primeiro se chama De onde vem o dinheiro? e mostra o dia a dia de Mônica, Cebolinha e Cascão em relação ao consumo. Na trama, as crianças recebem uma mesada e querem gastar tudo de uma só vez. Elas, no entanto, são levadas a se questionarem sobre a origem do dinheiro, aprendendo que ele é fruto do trabalho e do esforço dos pais e que, por isso, deve ser poupado. No final, eles decidem ajudar uma ONG.

Levantamento realizado em abril deste ano, em todas as capitais, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou que somente 44% dos brasileiros conversam sobre dinheiro a família. E que 39% só entram nesse assunto quando a situação financeira já está ruim. Além disso, a pesquisa apontou que seis em cada dez brasileiros (58%) não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças.

Para ajudar a reverter esse quadro, Maurício de Sousa acredita que a temática financeira deve ser tratada de forma leve e descontraída.

 O projeto é mais um exemplo de como a Turma da Mônica colabora com a educação, por meio da simpatia e carisma dos personagens e suas histórias. Dessa forma, as crianças têm acesso à informação de maneira lúdica e prazerosa, diferente da obrigação de decorar um conteúdo, normalmente estranho à sua realidade e ao seu vocabulário  afirmou.

O presidente nacional do Sistema Sicredi, Manfred Dasenbrock, disse que essa é uma inciativa importante, já que a educação financeira pode mudar hábitos de consumo equivocados de uma geração inteira.

 Isso vai além de cálculos matemáticos. Abrange hábitos cotidianos, como fazer escolhas com o dinheiro, envolvendo razão e emoção, desejo e necessidade. A educação financeira engloba dimensões culturais, sociais e psicológicas  explicou.