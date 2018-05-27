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Crise

General diz que contingente é pequeno, mas não há risco de erros

Secretário Nacional de Segurança Pública falou, em reunião no Palácio do Planalto, neste domingo (27) sobre uso das Forças Armadas para atuar na greve dos caminhoneiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 14:20

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 14:20

O general Carlos Alberto Santos Cruz Crédito: Reprodução/Wikipedia
Começou há pouco a reunião no Palácio do Planalto para avaliar a situação da greve dos caminhoneiros em todo o País, que chega neste domingo, 27, ao sétimo dia. A reunião começou sem a presença do presidente Michel Temer.
Entre os participantes da reunião no Planalto está o general Santos Cruz, Secretário Nacional de Segurança Pública. Antes de entrar, ele disse à imprensa que "não existe o mínimo risco" das Forças Armadas cometerem algum tipo de erro ao requisitar veículos particulares, medida que foi autorizada no sábado, 26, por meio de decreto.
"Nosso pessoal é muito bem preparado. Não existe o mínimo risco de cometer qualquer erro, de cometer qualquer coisa fora da lei, qualquer coisa que seja condenável do ponto de vista não só legal, da própria educação."
O general ressaltou que a Força Nacional é um contingente pequeno e que está distribuído pelo País. "Não é um contingente que possa influir decisivamente em qualquer ação."
Questionado se uma possível greve dos petroleiros poderia representar um efeito cascata de paralisações no País, o general disse que "é preciso tomar cuidado com a exploração do movimento por interesses partidários".
Santos Cruz afirmou que a base da paralisação dos caminhoneiros "são interesses naturais de categorias que estão pressionadas por suas necessidades".
"Enquanto você não desatar o nó da questão, o problema se arrasta e o trabalho na punição, vamos dizer assim, ou de Forças Armadas na escolta de comboios é feito de maneira normal para manter abastecimento sem nenhum conflito, sem nenhum choque, sem nada. Não existem dois lados nisso. Isso é simplesmente um problema que o Brasil está vivendo e vai ter que resolver."
Durante a noite de sábado, entre balanço das 19h e das 22h divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aumentou o número de pontos de manifestação identificados em rodovias federais de 1.163 para 1179. Desse total, 625 pontos foram desbloqueados entre o início das manifestações até as 22h de sábado. O número de pontos bloqueados de acordo com o último balanço é de 554.
No Espírito Santo
PRF informou neste domingo (27) que não há interdições nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os pontos de manifestação de caminhoneiros estão às margens da rodovia sem prejuízo ao trânsito.

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