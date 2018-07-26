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Crescimento

Gasto de turistas estrangeiros no Brasil sobe 6% no primeiro semestre

Viajantes estrangeiros deixaram no país US$ 3,24 bilhões, US$ 180 milhões a mais do que no primeiro semestre do ano passado (US$ 3,06 bilhões)

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 20:17
Moqueca capixaba Crédito: Marcelo Moryan
A receita gerada pelo turismo internacional no Brasil, de janeiro a junho, aumentou 5,94% na comparação com a do primeiro semestre do ano passado, informou nesta quinta-feira (26) o Ministério do Turismo. Os viajantes estrangeiros deixaram no país US$ 3,24 bilhões, US$ 180 milhões a mais do que no primeiro semestre do ano passado (US$ 3,06 bilhões). Os dados são do Banco Central.
DÓLAR
De acordo com a pasta do Turismo, o aumento de gastos dos estrangeiros acompanha a alta na chegada de turistas internacionais no período. A entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 8% no primeiro semestre em comparação com os primeiros seis meses de 2017: foram 3,15 milhões de visitantes internacionais, segundo números preliminares divulgados pelo Ministério do Turismo com base em informações da Polícia Federal.
Os dados reforçam que o turismo é um vetor da economia e como tal deve ser tratado, disse, em nota, o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.
Ainda segundo a pasta, cinco dos seis primeiros meses do ano tiveram receita superior à do ano passado: janeiro (17,8%), fevereiro (14,2%), abril (19,6%), maio (2,3%) e junho (0,5%).
BRASILEIROS NO EXTERIOR
Já a despesa cambial turística, valor gasto pelos brasileiros no exterior, caiu em junho. Passou de US$ 1,51 bilhão (2017) para US$ 1,49 bi, o que corresponde a -1,5%.
No acumulado do ano, no entanto, a despesa cambial foi de US$ 9,57 bilhões correspondendo a um percentual de 8,72% superior ao mesmo período de 2017 (US$ 8,81 bilhões), diz a nota do ministério.

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