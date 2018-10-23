Gasolina e tomate mais caros: prévia da inflação acelera 0,58% em outubro

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Expressivas altas dos preços das gasolina, do tomate e de carnes fizeram a prévia da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), acelerar para 0,58% em outubro, informou nesta terça-feira o IBGE. Foi a maior alta para o mês desde 2015, quando ficou em 0,66%, e um aumento bem superior ao registrado em setembro (0,09%). A tendência é que, no fechado do mês, o resultado fique ainda mais alto, pois os alimentos devem seguir acelerando até o fim de outubro, avalia o economista do IBRE/FGV, André Braz. A prévia da inflação capta os preços sempre entre os dias 15 de cada mês.

A subida da inflação foi puxada principalmente pela alta da gasolina, de 4,74%, que respondeu por 0,21 ponto percentual do IPCA-15 de outubro. Também subiram com força etanol (6,02%) e diesel (5,71%). Entre os alimentos, que têm forte peso no orçamento das famílias, houve alta de 16,76% no tomate e de 0,98% nas carnes. Por outro lado, cebola (-8,48%), leite longa vida (-4,10%) e ovos (-2,26%) permaneceram com queda de preços.