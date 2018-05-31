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Preço

Gasolina e diesel subiram durante a greve dos caminhoneiros no ES

Reportagem percorreu postos de combustível na Grande Vitória

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 10:22
O mecânico Carlos Augusto Dias não acredita que os valores vão diminuir Crédito: Lara Rosado
A gasolina e o diesel pesaram no bolso dos capixabas durante a greve dos caminhoneiros. Em levantamento feito pela reportagem ontem na Grande Vitória o preço mais alto encontrado foi de R$ 4,87 o litro da gasolina comum em um posto de Cariacica. O valor é para pagamento no cartão de crédito. Se o consumidor pagar à vista, o preço cai para R$ 4,57. Já o preço mais alto do diesel foi encontrado em um posto na Capital no valor de R$ 4,09. No local, o diesel disponível é o conhecido como S10, ou seja, aditivado. O diesel comum mais caro registrado foi de R$ 3,99.
No dia 16 de maio, quatro dias antes do movimento dos caminhoneiros, a gasolina comum foi encontrada a R$ 4,49 no posto que ontem estava cobrando R$ 4,87, em Jardim América, Cariacica. Ambos os valores são para pagamentos no cartão de crédito. No entanto, à vista, o cliente encontrava o preço de R$ 4,29. Isto é, um aumento de 11,73% em apenas 15 dias. Já em relação ao diesel, no dia 16 de maio o litro do combustível S10 custava R$ 3,99 e ontem estava R$ 4,09, um aumento de 2,5% no preço.
A diferenciação de preços para pagamento no dinheiro e nos cartões de débito e crédito é autorizada, de acordo com uma lei federal de junho do ano passado. A legislação prevê que o fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.
O técnico em eletromecânica Rodrigo Nascimento espera que os preços caiam Crédito: Lara Rosado
ABASTECIMENTO
O secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, afirmou no começo da noite de ontem que 100% dos postos de combustíveis estão abastecidos na Grande Vitória. No entanto, durante a tarde, a reportagem constatou que um posto em Jardim América, em Cariacica, não tinha mais gasolina para vender e um posto no bairro Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Serra, não tinha mais diesel disponível nas bombas.
Nylton esclareceu ainda que 70% dos postos do interior estão abastecidos. O transporte de combustível no Estado foi realizado com escolta da Polícia Militar.
Procurada, a assessoria de comunicação do Sindicato dos Postos do Espírito Santo (Sindipostos) afirmou que a população não precisa entrar em pânico e pode levar a vida normalmente, apenas fazendo uso racional do combustível e do veículo.
COMPARE OS PREÇOS
Compare os preços Crédito: Reprodução

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