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Combustíveis

Gasolina abaixo de R$ 2 na refinaria a partir desta quarta-feira

A retração no valor ocorre por conta da queda do preço do dólar e da cotação do barril no mercado internacional; é a primeira vez que o combustível é negociado abaixo de R$ 2,00 desde 22 de agosto, quando era comercializada a R$ 1,9940
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 19:20

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 19:20

Bomba de gasolina em posto da Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias
A Petrobras anunciou nesta terça-feira que o preço da gasolina vendida às distribuidoras, e sem os tributos, vai ser vendida abaixo de R$ 2,00 a partir de quarta (24). Trata-se de um recuo de 3,79% em relação ao valor que vale hoje, de R$ 2,0639. É a primeira vez que o combustível é negociado abaixo de R$ 2,00 desde 22 de agosto, quando era comercializada a R$ 1,9940.
Desde o dia 22 de setembro, quando estava a R$ 2,2514, o preço da gasolina vem caindo para as distribuidoras. Nesse período, já foram oito recuos no preço, acumulando no período, assim, uma queda de 11,8%. No mês de outubro, a gasolina nas refinarias registra redução de 10,39%, passando de R$ 2,2159 para R$ 1,9855.
Segundo especialistas, a retração no preço ocorre por conta da queda do preço do dólar e da cotação do preço do barril no mercado internacional. Segundo a Bloomberg, o preço do barril do petróleo tipo brent no mercado internacional acumula queda de cerca de 4,4% nos últimos 30 dias, cotado nesta terça-feira (23) na faixa dos US$ 76. O dólar, outra variável importante para a composição de preços, também teve queda de 9,3% no último mês, caindo de R$ 4,08 para os atuais R$ 3,70.
Mas essa redução nas distribuidoras ainda não se refletiu para o consumidor. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço só sobe na bomba. Na cidade do Rio de Janeiro, o preço médio do litro ao consumidor passou de R$ 4,857, em agosto, para R$ 4,993, em setembro. Em outubro, diz a ANP, o valor gasolina ao consumidor ultrapassou a barreira dos R$ 5,00, e tem preço médio de R$5,065.
No Brasil, o preço médio do litro da gasolina também chega em outubro maior. Neste mês, o preço médio está em R$ 4,716, maior que os R$ 4,625 registrados em setembro, que também subiu em relação ao mês de agosto, de R$ 4,447.
A atual política de preços da Petrobras busca manter a paridade de preço internacional em busca de rentabilidade. Entretanto, para reduzir a volatilidade no mercado interno de gasolina, a estatal adotou recentemente um instrumento de hedge que permite segurar possíveis reajustes por até 15 dias, sem incorrer em perdas. A opção de adotar mecanismo de hedge, calcada em contratos futuros do combustível nos EUA, foi criada em setembro e permitiu um recuo importante da volatilidade nos preços das refinarias.

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