Ganhe até R$ 3 mil com produtos para a Copa do Mundo

Edson tem loja que customiza canecas. Para a Copa, as opções e vendas aumentam Crédito: Ricardo Medeiros

Com a proximidade da Copa do Mundo, entre junho e julho, as oportunidades para ganhar dinheiro aumentam. Há opções que vão de itens artesanais, passando por bijuterias, customização de roupas, confecção de canecas ou bonés em verde e amarelo, até comidas típicas da Rússia (país sede dos jogos) e bolos confeitados. O lucro pode chegar a R$ 3 mil por mês.

Há três anos, um casal de jovens apostou na criatividade para empreender. Eles resolveram criar a microempresa Primor Brindes, para fazer copos, canecas, camisas, entre outros produtos personalizados. O investimento inicial para compra de equipamentos foi em torno de R$ 5 mil. Hoje, Bruno Alves, 26 anos, e Aline Diniz, 22, conseguem faturar, em média, R$ 10 mil por mês. Com a chegada da Copa, o movimento aumenta e a expectativa é de que o lucro seja 30% maior, ou seja, cerca de R$ 3 mil a mais.

Para fazer uma camisa, por exemplo, o gasto deles é de R$ 8,50. O preço final de venda do produto chega a R$ 20. O casal trabalha com vendas sob demandas, e os pedidos de itens com o tema da Copa já começaram a ser feitos e entregues.

A gente espera que, passado o Dia das Mães, a movimentação aumente. Estamos providenciando o maior estoque possível de cores relacionadas à Copa do Mundo, disse Aline Diniz.

Trabalhando com os mesmos produtos há dez anos, Edson Fuhr, da loja Canecando, já experimentou um aumento das vendas na Copa de 2014 e espera muito mais este ano.

Na última edição, houve um crescimento agregado na faixa de 20% a 25%. Copa é uma época em que a galera se reúne. A camisa e a caneca de chope saem muito. Copos de drinks, porta-lata com o símbolo do Brasil e com o nome personalizado também são bastante vendidos, contou.

Na loja dele, o lema é inovação, criatividade e diversidade. Quem não vai torcer para o Brasil, também pode buscar produtos personalizados. Temos canecas de chope de 18 cores. Aí dá para fazer de vários países, né?.

O professor de Economia da Ufes, Ednilson Silva Felipe, alerta para a necessidade de planejamento e cautela para não ter prejuízo. A venda de produtos de vestuário e utensílios como copos já é consolidada no período. As ideias mais criativas, da produção informal, acontecem de um dia para o outro. Mas mesmo a economia criativa precisa de planejamento. A indústria formal, ou seja, as empresas, já estão se organizando desde janeiro.

No ramo dos acessórios, a estudante de Direito Brunelly Passos, 25 anos, começou a vender brincos feitos com miçangas coloridas para complementar a renda. Na Copa, viu uma oportunidade. Mas, inicialmente, vai fazer apenas alguns exemplares nas cores da Seleção. Para a produção de um par de brincos, o gasto é, em média, de R$ 10. Eles são vendidos a R$ 35. Como demoro para fazer, não vale a pena se não tiverem saída, disse.

Para quem quer ganhar dinheiro na Copa e ainda não sabe como, há possibilidade de investir em novas ideias: caixas personalizadas, bolsas, roupas customizadas, mascote de crochê, unhas personalizadas, confeitaria e comidas típicas são algumas opções.