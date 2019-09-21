Fungo dizima plantações de bananas pelo mundo Crédito: Pixabay

A banana, uma das frutas mais consumidas do mundo, está sob a ameaça da expansão global de uma nova variedade do Mal-do-Panamá --um tipo de fungo cientificamente batizado de Fusarium oxysporum, cujos estudos identificaram a existência de quatro raças.

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) , esse fungo pode contaminar mais de 80% das espécies de bananas cultivadas no mundo e seu poder de destruição é tal que pode levar à perda de 100% do campo cultivado.

O fungo se hospeda no solo e é extremamente persistente, sobrevivendo por até 30 anos. As bananeiras infectadas sofrem o amarelamento das folhas, murcham e morrem --daí um dos apelidos da doença ser murcha de Fusarium.

A disseminação é feita por mudas ou solo contaminado, que pode ser carregado por maquinário, ferramentas e até sola de botas. As bananas não chegam a ser afetadas, nem há risco à saúde humana, mas dizima as plantações.

O Fusarium já é um velho inimigo da fruta. Entre os anos de 1900 e 1960, a raça 1 afetou plantações de banana do sub-grupo Gros Michel, o principal tipo exportação daquela época. Nos anos 30, destruiu cerca de um milhão de pés de bananas em Piracicaba, interior de São Paulo.

A banana que comemos hoje não é a de 50 anos atrás, já que a Gros Michel teve de ser substituída por variedades resistentes da Cavendish, como a nanica.

Em caso de uma epidemia global, os bananicultores do mundo podem novamente ter de trocar suas plantações por novos tipos, o que significaria um enorme prejuízo.

"Isso pode levar à substituição de variedades de bananas mais consumidas por outras de menor aceitação pela população e que não tenham características para cultivo comercial --de resistência ao transporte, exportação-- como as Cavendish, mas que tenham resistência ao fungo", conta Josiane Takassaki, pesquisadora do Laboratório de Doenças Fúngicas em Horticultura do Instituto Biológico de São Paulo.

A ameaça global em curso é liderada pela raça 4 do fungo, o R4T, que não tem registro no Brasil.

Sua expansão teve início na década de 1990, em bananeiras da Ásia. Os primeiros registros ocorreram em Taiwan, Malásia e Indonésia.

Na década de 2000, se alastrou rapidamente pelo Sudeste da região e, então, alcançou o Oriente Médio e a Austrália. O sinal de alerta foi acionado em 2013, quando a doença contaminou plantações em Moçambique, na África.

As medidas de contenção da praga, como isolamento das áreas de cultivo e destruição dos bananais, não foram suficientes para evitar que ela chegasse às Américas, com o primeiro caso confirmado na Colômbia, em junho deste ano.

Segundo o ICA (Instituto Colombiano Agropecuário) , as seis áreas infectadas no departamento de La Guajira, ao norte, foram isoladas e parte das plantações destruídas.

A suspeita é de que a contaminação tenha se dado por importação de maquinário sujo. A região de La Guajira fica na costa do Mar do Caribe, onde estão importantes produtores da fruta, como Panamá, Costa Rica e Honduras.

O Ministério da Agricultura brasileiro diz que, após a confirmação do caso na Colômbia, proibiu a importação de mudas e intensificou a vigilância na região fronteiriça. A fronteira com a Colômbia tem mais de 1.600 km de extensão, permeada por rios.

Em agosto, foram vistoriadas propriedades em Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Amazonas, na região da tríplice fronteira com Peru e Colômbia, sem que fosse detectado nenhum caso suspeito.

O presidente da Conaban (Confederação Nacional dos Bananicultores), Jeferson Magário, diz que a entidade enviou ofício ao Ministério da Agricultura solicitando uma reunião para alinhar medidas de controle fitossanitários e mais informações sobre a doença, mas não obteve resposta.

O Ministério informou que o ofício foi recebido e que vai se organizar para realizar a reunião solicitada na maior brevidade possível.

Brasil pode ter dificuldade de identificar praga Uma das principais medidas para a contenção de uma nova doença em cultivos é sua rápida identificação e contenção, o que seria um problema no Brasil.

Os bananais do país convivem há décadas com a raça 1 do Fusarium, que afeta principalmente as bananas dos tipos maçã e prata.

"O que se faz hoje é manejar a cultura com controle biológico, de cultivo e testar outras variedades", diz o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Fernando Haddad.

Segundo o pesquisador, a versão 4 atinge todas as variedades suscetíveis à raça 1, mas é ainda mais agressiva e contaminante, apesar de os sintomas serem os mesmos.

"Se houver uma introdução do R4T por um bananal de prata ou maçã, nós não vamos diferenciá-los visualmente, e talvez não façamos a contenção na velocidade necessária para evitar que ela se espalhe", explica.

O Brasil tem mais de 500 mil hectares de banana plantados. No Vale do Ribeira (SP), uma das principais regiões produtoras do país, com 25 mil hectares e uma produção anual de 1,1 milhão de toneladas, os agricultores se preocupam com uma rápida expansão da R4T, ainda sem frutas resistentes à doença.

"Somos uma região com 270 mil habitantes, onde a principal atividade econômica é a bananicultura, para alguns municípios chega a representar 80% do PIB (Produto Interno Bruto). O que a gente espera é que o governo mantenha as barreiras fitossanitárias nas fronteiras e dê apoio ao produtor na prevenção", diz Jeferson Magário, da Conaban (Confederação Nacional dos Bananicultores), que também é presidente da Abavar (Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira).

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) mantém um programa de melhoramento genético de mudas e variedades, com bons resultados para a raça 1 do Fusarium, mas ainda não há variedades resistentes à raça 4 no mundo.

A esperança pode vir da engenharia genética.

Mudas geneticamente modificadas da variedade Grand Naine produzidas pela Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, mostraram resistência em solos infectados com R4T.