Funcionários fecham lojas da Digital Tiger

A loja de Campo Grande esteve fechada nesta quinta (1) Crédito: Siumara Gonçalves | AG

Quem passou nesta quinta-feira (1º) por diferentes pontos da Grande Vitória viu uma mesma cena: as portas das lojas da Digital Tiger fechadas. Cerca de 40 funcionários das seis unidades da empresa  que estão com o salário atrasado, sem receber o 13º salário e com o plano de saúde suspenso  decidiram protestar contra a situação.

O Grupo Colleman, que adquiriu as lojas de eletroeletrônicos no ano passado, junto com a Eletrocity, deveria ter depositado até o dia 31 de janeiro o pagamento, como havia se comprometido, mas deixou os funcionários na mão. A Eletrocity está com as lojas fechadas desde dezembro e funcionários também enfrentam dificuldades para receber.

Na primeira quinzena de janeiro, algumas lojas da Digital Tiger também fecharam pelo mesmo motivo. Na época, receberam a promessa de que o acerto seria feito até o fim de janeiro.

A reportagem de A GAZETA entrou em contato com as seis lojas da empresa. Os funcionários disseram que ficarão de braços cruzados até que a empresa pague o que deve.

Segundo um funcionário que não quis se identificar, a empresa prometeu fazer dois depósitos, um do salário e um do 13º salário. Até fizeram dois depósitos, mas um no valor de R$ 98,00 e outro de

R$ 115,00. Eles não respondem nada nem documentam, reclamou.

Segundo o gerente de uma das lojas, até o momento apenas o ticket alimentação e o vale transporte foram pagos.

Os funcionários ouvidos pela reportagem afirmaram que até tentaram entrar em contato com o Grupo Colleman para saber o que estava acontecendo, mas não obtiveram retorno.

Tentamos ligar para eles, mas não nos atendem e nem falam nada. Não pagaram os fornecedores da empresa. Aqui na minha loja já cortaram o telefone e várias vezes recebi ligações da operadora cobrando, disse um segundo funcionário. As prateleiras das lojas também estão ou vazias ou com poucas mercadorias.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Colleman pela assessoria de imprensa e pela secretaria da vice-presidência, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.