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Falta de pagamento de salários

Funcionários fecham lojas da Digital Tiger

Empresa varejista foi comprada no ano passado por um grupo de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 01:38

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 01:38

A loja de Campo Grande esteve fechada nesta quinta (1) Crédito: Siumara Gonçalves | AG
Quem passou nesta quinta-feira (1º) por diferentes pontos da Grande Vitória viu uma mesma cena: as portas das lojas da Digital Tiger fechadas. Cerca de 40 funcionários das seis unidades da empresa  que estão com o salário atrasado, sem receber o 13º salário e com o plano de saúde suspenso  decidiram protestar contra a situação.
O Grupo Colleman, que adquiriu as lojas de eletroeletrônicos no ano passado, junto com a Eletrocity, deveria ter depositado até o dia 31 de janeiro o pagamento, como havia se comprometido, mas deixou os funcionários na mão. A Eletrocity está com as lojas fechadas desde dezembro e funcionários também enfrentam dificuldades para receber.
Na primeira quinzena de janeiro, algumas lojas da Digital Tiger também fecharam pelo mesmo motivo. Na época, receberam a promessa de que o acerto seria feito até o fim de janeiro.
A reportagem de A GAZETA entrou em contato com as seis lojas da empresa. Os funcionários disseram que ficarão de braços cruzados até que a empresa pague o que deve.
Segundo um funcionário que não quis se identificar, a empresa prometeu fazer dois depósitos, um do salário e um do 13º salário. Até fizeram dois depósitos, mas um no valor de R$ 98,00 e outro de
R$ 115,00. Eles não respondem nada nem documentam, reclamou.
Segundo o gerente de uma das lojas, até o momento apenas o ticket alimentação e o vale transporte foram pagos.
Os funcionários ouvidos pela reportagem afirmaram que até tentaram entrar em contato com o Grupo Colleman para saber o que estava acontecendo, mas não obtiveram retorno.
Tentamos ligar para eles, mas não nos atendem e nem falam nada. Não pagaram os fornecedores da empresa. Aqui na minha loja já cortaram o telefone e várias vezes recebi ligações da operadora cobrando, disse um segundo funcionário. As prateleiras das lojas também estão ou vazias ou com poucas mercadorias.
A reportagem entrou em contato com o Grupo Colleman pela assessoria de imprensa e pela secretaria da vice-presidência, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.
 

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