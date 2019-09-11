Funcionários dos Correios entram em greve no país por tempo indeterminado Crédito: Divulgação

O Sintect-SP (Sindicato dos trabalhadores dos Correios de São Paulo, Grande SP e Sorocaba) anunciou greve a partir desta terça-feira (10) em todo o país por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada após assembleias dos trabalhadores, que buscam reajuste salarial pela inflação, de 3,43%, e a manutenção de benefícios, como ter os pais como dependentes no plano de saúde e coparticipação de 30%; continuidade de percentual de férias em 70% e vales alimentação e refeição.

A categoria é contra a privatização dos Correios , medida defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) . Segundo ele, a iniciativa melhoraria e baratearia os serviços prestados.

Para o Sintect-SP, "a direção dos Correios a mando do governo se negou a negociar com os trabalhadores. O próprio TST denunciou isso". "A intenção do governo e da direção da ECT é acabar com os benefícios da categoria." Segundo o sindicato, em nota, a direção da ECT e o governo querem "reduzir radicalmente os salários e benefícios para privatizar os Correios".