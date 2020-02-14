Funcionário da Ambev é demitido após fazer comentários homofóbicos em rede social

No post, feito em seu perfil pessoal, o funcionário ainda teria comentado que "não alugaria um lugar seu para homossexuais" Crédito: Divulgação

Um funcionário da Ambev foi demitido após fazer comentários homofóbicos em uma rede social. A informação veio a público na última quarta-feira, 12, e chegou ao conhecimento do departamento de recursos humanos da companhia por meio do seu grupo de apoio aos colaboradores LGBTI+.

Segundo informações, ele teria compartilhado em uma rede social não especificada, uma notícia sobre um casal gay que foi impedido de alugar um imóvel no Rio de Janeiro pela dona da propriedade, por serem dois homens homossexuais.

No post, feito em seu perfil pessoal, o agora ex-funcionário ainda teria comentado que "não alugaria um lugar seu para homossexuais" e que eles "nem são gente, [são] uma raça maldita".