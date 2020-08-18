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Governo federal

Funchal: Transferência de lucro do BC ao Tesouro deve ser discutida este mês

Secretário do Tesouro disse que o órgão deve solicitar parte do lucro cambial do Banco Central com a administração das reservas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:34

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:34

Bruno Funchal é diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia
Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa
O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, confirmou nesta terça-feira (18) que o órgão deve solicitar ainda neste mês a transferência de parte do lucro cambial do Banco Central com a administração das reservas.
Esse montante depositado no BC está hoje em R$ 521,1 bilhões, mas depende de autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) para ser remetido ao Tesouro. Funchal lembrou que a pandemia da Covid-19 trouxe severa restrição de liquidez e citou a necessidade de aumento de emissões de títulos pelo Tesouro nos últimos dois meses.
"Do lado da demanda por títulos, o mercado respondeu ao choque não com aumento de preços nos títulos curtos, mas com o encurtamento da dívida. Então essa rolagem nos próximos meses ficará volumosa", afirmou, em videoconferência organizada pelo banco Santander. "Então faz todo sentido, olhando essa mudança severa do mercado, levarmos esse tema para o CMN ainda em agosto", completou.

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