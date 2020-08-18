Funchal: Transferência de lucro do BC ao Tesouro deve ser discutida este mês

Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, confirmou nesta terça-feira (18) que o órgão deve solicitar ainda neste mês a transferência de parte do lucro cambial do Banco Central com a administração das reservas.

Esse montante depositado no BC está hoje em R$ 521,1 bilhões, mas depende de autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) para ser remetido ao Tesouro. Funchal lembrou que a pandemia da Covid-19 trouxe severa restrição de liquidez e citou a necessidade de aumento de emissões de títulos pelo Tesouro nos últimos dois meses.