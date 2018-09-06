Fugindo da alta do frete, empresas acabam com estoque de caminhões no ES

André Mattos, consultor de vendas, diz que procura por caminhões aumentou Crédito: Vitor Jubini

Está cada vez mais difícil ver caminhões nos estoques das concessionárias do Espírito Santo. Dependendo do modelo do veículo escolhido, o comprador pode ter que esperar até 90 dias para conseguir segurar as novas chaves nas mãos.

A alta no preço do frete rodoviário, anunciado depois da greve dos caminhoneiros, foi um dos motivos que fizeram com que muitas empresas pensassem em como fazer a própria logística de entrega de seus produtos. Uma das saídas que encontraram foi comprar a própria frota de caminhões e fugir do pagamento do frete.

De acordo com o diretor executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (SincodivES), José Francisco Costa, as vendas mostram que já há um aumento no consumo desse tipo de veículo em comparação aos anos anteriores. As empresas estão comprando caminhões para agilizar, ter qualidade e otimizar os custos com o transporte, aponta o diretor do sindicato.

O número de caminhões comercializados de janeiro a agosto deste ano (1.663) já é superior às vendas realizadas em 2017 (1.611) e em 2016 (1.418).

Os números de vendas de veículos retratam um aumento após a greve dos caminhoneiros José Francisco Costa, diretor executivo do SINCODIVES

Em uma concessionária localizada na Serra, já faltam mais de seis modelos de caminhões devido ao crescimento da procura. A partir do 2º semestre as montadoras começaram a ficar sem pronta entrega. Nesses casos, demora de 60 a 90 dias para chegar, explica o consultor de vendas da Autobahn Caminhões, André de Mattos e Andrade.

NOVO AUMENTO

Na quarta-feira (05), o governo federal publicou o reajuste sobre a tabela do frete estipulada em junho deste ano. O preço que será praticado teve aumento de 1,66% a 6,24%, dependendo do tipo de carga e distância percorrida, em relação á tabela anterior.

A correção feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está sendo vista como uma forma de desestimular uma possível nova greve a nível nacional, já que na última sexta-feira, 31, foi anunciado aumento de 13% do preço do diesel nas refinarias.

Quem trabalha diretamente com o comprador percebe muito bem o que esses aumentos significam. Segundo o consultor de vendas da Orvel Caminhões, Ronaldo Lima, atualmente, os principais clientes da concessionária são pessoas jurídicas, as empresa, o que para ele pode ser visto como uma sinalização do impacto da nova tabela de frete.

Já de acordo com o promotor de vendas da Bracom, Sebastião Tardin, houve uma mudança no tipo de caminhão mais vendido devido ao consumo de combustível. Depois da greve, a demanda por caminhões articulados, chamados de cavalo mecânico, aumentou. Esses modelos podem carregar de 27 a 54 toneladas e compensam por poder levar cargas muito pesadas, pontua.

OPÇÃO

Outra opção que as empresas estão apostando para fugir da tabela do frete é comprar veículos menores. De acordo com o representante de vendas comerciais da Autoviva, Carlos Alberto Gouvêa, a procura por vans e caminhões pequenos cresceu e alguns modelos já não têm para pronta entrega.