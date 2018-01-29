Fórum Econômico Mundial: bitcoin não pode ser considerado moeda

Bitcoin Crédito: Reprodução/Pixabay

Em meio ao crescente debate acerca das moedas digitais  que tem o bitcoin como principal representante , o Fórum Econômico Mundial bateu o martelo na última semana sobre sua legitimidade. No encontro, que reuniu a elite da economia do planeta, ficou estabelecido que, apesar de serem um investimento interessante, as criptomoedas não podem ser consideradas "moeda".

O consenso em Davos, na Suíça, é que o bitcoin nunca será tão útil como o dólar ou o iene no mundo real, informou o "CNN Money".

 Os bancos centrais fomentaram o sistema (financeiro) durante séculos. Nós temos um bom sistema funcionando  disse o prêmio Nobel, Robert Shiller, em um debate sobre as criptomoedas.

Cecilia Skingsley, do banco central da Suécia, disse que não tem problema com as pessoas que usam bitcoin investir, mas que é um ativo "muito volátil para ser usado como moeda".

Mesmo os participantes do Fórum que investiram em bitcoin disseram que sua utilidade como moeda é limitada. Jennifer Zhu Scott, empresária e investidora em criptografia, descreveu-a como uma reserva de valor.

 Eu não acho que seja uma moeda, porque ela rompe é com o ouro. Uma criptomoeda pode fazer o que o ouro faz, só que muito melhor.

Os comentários refletem a crescente ansiedade sobre as aplicações do mundo real para bitcoin, que é aceito em uma série de varejistas, mas não conseguiu encontrar aceitação generalizada.

Em Davos, altos funcionários de diferentes governos também sinalizaram que as moedas digitais têm um longo caminho a percorrer.

 Nós encorajamos fintechs, incentivamos a inovação, mas queremos garantir que todos os nossos mercados financeiros estejam seguros e não sejam usados para atividades ilícitas  disse Steven Mnuchin, secretário do Tesouro americano.

A primeira-ministra britânica Theresa May fez eco desse sentimento, dizendo à Bloomberg que seu governo leva "muito a sério" a criptografia, "devido à maneira como é usada, particularmente por criminosos".

O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.