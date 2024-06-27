Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Foragidos: PF inclui ex-CEO e ex-diretora da Americanas na lista da Interpol
Mais procurados

Foragidos: PF inclui ex-CEO e ex-diretora da Americanas na lista da Interpol

Miguel Gutierrez e Anna Saicali, alvos de mandado de prisão preventiva, deixaram país; assessoria de Saicali não se pronunciou; defesa de Gutierrez não foi encontrada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2024 às 11:14

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 11:14

BRASÍLIA - O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, e a ex-executiva Anna Saicali foram incluídos na difusão vermelha da Interpol — a lista dos mais procurados do mundo — após serem alvos de mandado de prisão da Polícia Federal.
Os dois são investigados pelo rombo de mais de R$ 20 bilhões na Americanas.
Gutierrez e Saicali são alvos de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva na manhã desta quinta (27). O ex-CEO deixou o Brasil logo após sair do comando da empresa. Ele tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola.
Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali são considerados foragidos pela PF Crédito: Reprodução
Saicali, segundo apurou a reportagem, também deixou o país. Contatada, a assessoria de Saicali não se pronunciou; defesa de Gutierrez não foi encontrada até as 9h15 desta quinta.
A investigação da Polícia Federal sobre as fraudes na Americanas mostra que o ex-CEO, Miguel Gutierrez, vendeu R$ 158 milhões em ações da empresa após saber que seria substituído do comando e que as irregularidades seriam descobertas.
No total, 11 ex-executivos da empresa venderam mais de R$ 250 milhões após o aviso de troca de comando na empresa.

Veja Também

Americanas assume fraude em resultados 5 meses após escândalo

Dados coletados na apuração mostram que as ações foram negociadas a partir de julho de 2022, quando Gutierrez foi informado que Sergio Rial assumiria seu lugar no comando da empresa.
A informação é utilizada pelos investigadores para enquadrar Gutierrez e outros investigados no crime de uso de informação privilegiada.
Esse tipo de crime se dá quando a pessoa usa uma informação relevante, ainda não divulgada ao mercado, e a qual somente tem acesso devido ao cargo ou posição para obter algum tipo de lucro
No caso concreto, como Gutierrez sabia que as ações iriam desvalorizar com a revelação das fraudes, diz a PF, ele usou essas informações para vender as ações em um preço superior, antes de todos saberem dos futuros prejuízos da Americanas.
Além de Gutierrez, que encabeça a lista de executivos que mais venderam ações, Anna Saicali vendeu R$ 57 milhões em ações a partir de julho de 2022.
Os outros executivos que negociaram ações a partir do anúncio da saída de Gutierrez do comando da Americanas, segundo a PF, foram: José Timotheo de Barros (R$ 20,2 milhões), Márcio Cruz Meirelles ( R$5,5 milhões), Carlos Padilha ( R$ 987 mil), Murilo Correa ( R$2,8 milhões), Fabio Abrate ( R$ 5,8 milhões), João Guerra ( R$ 3,8 milhões), Jean Lessa (R$ 1,1 milhão), Maria Christina Nascimento (R$414 mil) e Raoni Lapagesse (R$ 1,2 milhão).
Eles também são alvos da operação deflagrada pela PF e batizada de "disclosure", termo em inglês usado no mercado financeiro para divulgação de informações para dar transparência à situação econômica de uma empresa.

Veja Também

CEO da Americanas diz haver indício de participação de auditoria em fraude

Cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas localizadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de R$ 500 milhões.
Entre outros elementos, a ação da PF tem como base os acordos de colaboração premiada de Marcelo Nunes, que foi diretor financeiro da empresa, e Flávia Carneiro, responsável pela Controladoria da B2W.
A investigação aponta que as irregularidades praticadas pelo ex-funcionários da empresa tinham como finalidade alcançar metas financeiras internas e fomentar bonificações. Por outro lado, a ação dos investigados manipulava e aumentava de forma ilícita o valor de mercado das ações da empresa.
São investigados os crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e associação criminosa. Em caso de condenação, as penas chegam a até 26 anos de reclusão. As medidas da operação policial desta quinta foram autorizadas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
O rombo nas contas da Americanas foi revelado no início de 2023, quando a empresa informou ao mercado inconsistências contábeis da ordem de mais de R$ 20 bilhões, levando a varejista a entrar em um processo de recuperação judicial.
Estudos produzidos pela própria companhia apontaram que as inconsistências eram, na verdade, fraudes contábeis cometidas por ex-funcionários da rede varejista.
Ao informar à CVM, em novembro de 2023, o quarto adiamento da divulgação das demonstrações financeiras de 2022 e da revisão do balanço de 2021, a empresa afirmou que foi "vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa".

Veja Também

Americanas Delivery encerra operação de entrega de restaurantes

Ex-presidente da Americanas vira réu na CVM após rombo bilionário

CVM inclui Lemann, Sicupira e Telles em investigações sobre a Americanas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados