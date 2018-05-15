Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 'Fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho', diz Temer
Inflação

'Fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho', diz Temer

Em evento de comemoração de dois anos da gestão, presidente defendeu que seu governo teve coragem para colocar em prática as medidas necessárias para combater a inflação e a recessão

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:29
Michel Temer, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente da República, Michel Temer, declarou nesta terça-feira (15) que muita gente disse não às ações do seu governo nos últimos dois anos, mas afirmou que a sua gestão conseguiu combater a inflação e a recessão que o País enfrentava.
Foram dois anos de muita luta, mas também de muitas vitórias, afirmou, em cerimônia de celebração de dois anos de seu governo, que chamou de reunião de trabalho. Resolvi chamar todos do governo esse relato de tudo aquilo que foi ao longo desses dois anos de governo, completou.
Para o presidente, seu governo tinha um plano e a coragem para colocar em prática as medidas necessárias. Tínhamos um lema trivial, mas de grande significação: ordem e progresso. Não tínhamos dúvida nem hesitações, tínhamos caminhos traçados, afirmou, citando a chamada Ponte para o Futuro, do PMDB. Segundo ele, esse documento, elaborado antes de sua posse, foi o mapa do seu governo até aqui.
Temer considerou que sua equipe nesses dois anos foi uma da melhor dos últimos tempos, e o resultado foi vencer a pior recessão da história do País. Avançamos muito nesses 24 anos de trabalho. Me sinto responsável pelas atitudes e escolhas que fiz. Sempre pensei em um Brasil maior, repetiu.
Ele citou a queda da inflação para cerca de 3% ao ano e o retorno do crescimento do PIB para uma taxa superior a 2% prevista para este ano. Sem dúvida creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o Brasil no rumo certo, enfatizou.
O presidente elogiou o trabalho do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citando a aprovação do Teto de Gastos, que considerou o primeiro passo acertado do seu governo. O teto ficará como legado para o futuro da gestão pública brasileira. Começava ali um sentimento de que era possível reformar o nosso País, avaliou.
Temer fez uma homenagem ao deputado Rômulo Gouvea (PSD-PB), que morreu no último fim de semana. Não queria começar essa reunião sem fazer essa lembrança e essa homenagem, afirmou.
PETROBRAS
O presidente Michel Temer afirmou que a atual gestão salvou a vida da Petrobras. Ao assumir o governo, recebi a Petrobras em colapso, mas hoje é com alegria que anunciamos que a empresa está recuperada e teve quase R$ 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre, afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.
Temer citou que o governo arrecadou R$ 18 bilhões nos últimos leilões de óleo e gás, mas destacou que a principal vitória foi resgatar o nome e a confiança na empresa. Quando a Petrobras cresce, diversas cidades também crescem. Acabamos de distribuir R$ 4 bilhões para Estados e os mais de 200 municípios que recebem royalties do petróleo, completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados