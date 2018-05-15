'Fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho', diz Temer

Michel Temer, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente da República, Michel Temer, declarou nesta terça-feira (15) que muita gente disse não às ações do seu governo nos últimos dois anos, mas afirmou que a sua gestão conseguiu combater a inflação e a recessão que o País enfrentava.

Foram dois anos de muita luta, mas também de muitas vitórias, afirmou, em cerimônia de celebração de dois anos de seu governo, que chamou de reunião de trabalho. Resolvi chamar todos do governo esse relato de tudo aquilo que foi ao longo desses dois anos de governo, completou.

Para o presidente, seu governo tinha um plano e a coragem para colocar em prática as medidas necessárias. Tínhamos um lema trivial, mas de grande significação: ordem e progresso. Não tínhamos dúvida nem hesitações, tínhamos caminhos traçados, afirmou, citando a chamada Ponte para o Futuro, do PMDB. Segundo ele, esse documento, elaborado antes de sua posse, foi o mapa do seu governo até aqui.

Temer considerou que sua equipe nesses dois anos foi uma da melhor dos últimos tempos, e o resultado foi vencer a pior recessão da história do País. Avançamos muito nesses 24 anos de trabalho. Me sinto responsável pelas atitudes e escolhas que fiz. Sempre pensei em um Brasil maior, repetiu.

Ele citou a queda da inflação para cerca de 3% ao ano e o retorno do crescimento do PIB para uma taxa superior a 2% prevista para este ano. Sem dúvida creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o Brasil no rumo certo, enfatizou.

O presidente elogiou o trabalho do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citando a aprovação do Teto de Gastos, que considerou o primeiro passo acertado do seu governo. O teto ficará como legado para o futuro da gestão pública brasileira. Começava ali um sentimento de que era possível reformar o nosso País, avaliou.

Temer fez uma homenagem ao deputado Rômulo Gouvea (PSD-PB), que morreu no último fim de semana. Não queria começar essa reunião sem fazer essa lembrança e essa homenagem, afirmou.

PETROBRAS

O presidente Michel Temer afirmou que a atual gestão salvou a vida da Petrobras. Ao assumir o governo, recebi a Petrobras em colapso, mas hoje é com alegria que anunciamos que a empresa está recuperada e teve quase R$ 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre, afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.