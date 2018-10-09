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Situação grave

FMI prevê que a inflação na Venezuela chegue a 10.000.000% em 2019

Fundo excluiu o país da média regional e da lista de mercados emergentes em seu informe Panorama Econômico Mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 10:33

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 10:33

A situação é tão grave que a Venezuela foi excluída da média regional e da lista dos mercados emergentes para não desvirtuar as cifras Crédito: Pixabay
Como imaginar um cenário em que a inflação chega a 10.000.000%? Quando isso acontece, algo que custa US$ 1 passa a valer US$ 100 mil. No entanto, na prática, há alguma maneira de calcular o impacto?
Depois de os preços terem subido 1.000% no ano passado, a hiperinflação na Venezuela poderia alcançar um nível de 1.350.000% este ano, segundo atualização do "Panorama Econômico Mundial", divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta segunda-feira.
Para 2019, esta inflação vai explodir e sair da órbita da terra atingindo 10.000.000%, uma cifra tão grande e improvável que fez com que os leitores do informe contassem nos dedos da mão para garantir que haviam feito a leitura correta.
A situação é tão grave que a Venezuela foi excluída da média regional e da lista dos mercados emergentes para não desvirtuar as cifras.
Após anos de má gestão da economia, com a indústria do petróleo estancada, a ONU calcula que cerca de 1,9 milhão de pessoas abandonaram o país desde 2015. Este êxodo desesperado levou os venezuelanos a fugir para os países vizinhos, como Colômbia e Brasil em busca de comida e medicamentos.
Em 2017, a economia venezuelana recuou 14% e a expectativa é de que a retração seja de 18% neste ano. No entanto, a projeção para 2019 é de contração de 5%, segundo o informe do FMI.
O Fundo estima que o PIB per capita caiu mais de 35% entre 2013 - 2017, e a projeção para o período 2013-2023 é de uma retração próxima de 60%. Segundo o Fundo, a projeção é que a "hiperinflação na Venezuela piore rapidamente, impulsionada pelo financiamento de um déficit em grande escala e a perda da confiança na moeda".
A moeda do país desvalorizou cerca de 100% em 20 de agosto.
Revisão para baixo
 
Embora as notícias em outras regiões não sejam tão sombrias, o FMI reduziu a previsão para a economia mundial, passando de 3,9% no informe de julho, para 3,7% neste ano e em 2019, principalmente por causa de um possível endurecimento na guerra comercial entre os EUA e a China.

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