FMI critica decisão de Trump de sobretaxar aço

Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) se juntou ao time de órgãos internacionais contrários à decisão do presidente americano, Donald Trump, de adotar tarifas de 25% à importação de aço, e de 10% à de alumínio.

A medida que, segundo Trump, pretende proteger os produtores americanos, causa temores de uma guerra comercial global, e já fez as siderúrgicas listadas na Bolsa brasileira perderem mais de R$ 1,90 bilhão em valor de mercado, devido à queda de suas ações.

Em nota publicada na sexta-feira, o FMI adverte que tal movimento prejudicaria não apenas os países exportadores dos produtos, mas a própria economia americana, "incluindo os setores de construção e manufatura, que são os principais consumidores de alumínio e aço".

Além disso, acrescenta o órgão, a decisão poderia abrir brecha para que outros países adotem medidas similares, alegando que restrições comerciais são necessárias para defender a segurança nacional.

"Nós encorajamos os EUA e seus parceiros comerciais a trabalharem juntos e de forma construtiva, a fim de reduzir as barreiras comerciais e resolver os desentendimentos comerciais sem recorrer a tais medidas de emergência", concluiu a nota, assinada pelo porta-voz Gerry Rice.

O Fundo se une ao grupo de organismos internacionais tradicionalmente cautelosos, como União Europeia e Organização Mundial do Comércio (OMC), mas que foram contundentes contra a medida.

Em entrevista ao GLOBO, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, demonstrou também na sexta-feira preocupação com a possibilidade de uma guerra comercial entre as nações produtoras e importadoras de produtos siderúrgicos.