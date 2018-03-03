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Medida

FMI critica decisão de Trump de sobretaxar aço

Para o Fundo, medida abre precedente e pode acabar prejudicando os EUA

Publicado em 03 de Março de 2018 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 15:47
Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia
O Fundo Monetário Internacional (FMI) se juntou ao time de órgãos internacionais contrários à decisão do presidente americano, Donald Trump, de adotar tarifas de 25% à importação de aço, e de 10% à de alumínio.
A medida que, segundo Trump, pretende proteger os produtores americanos, causa temores de uma guerra comercial global, e já fez as siderúrgicas listadas na Bolsa brasileira perderem mais de R$ 1,90 bilhão em valor de mercado, devido à queda de suas ações.
Em nota publicada na sexta-feira, o FMI adverte que tal movimento prejudicaria não apenas os países exportadores dos produtos, mas a própria economia americana, "incluindo os setores de construção e manufatura, que são os principais consumidores de alumínio e aço".
Além disso, acrescenta o órgão, a decisão poderia abrir brecha para que outros países adotem medidas similares, alegando que restrições comerciais são necessárias para defender a segurança nacional.
"Nós encorajamos os EUA e seus parceiros comerciais a trabalharem juntos e de forma construtiva, a fim de reduzir as barreiras comerciais e resolver os desentendimentos comerciais sem recorrer a tais medidas de emergência", concluiu a nota, assinada pelo porta-voz Gerry Rice.
O Fundo se une ao grupo de organismos internacionais tradicionalmente cautelosos, como União Europeia e Organização Mundial do Comércio (OMC), mas que foram contundentes contra a medida.
Em entrevista ao GLOBO, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, demonstrou também na sexta-feira preocupação com a possibilidade de uma guerra comercial entre as nações produtoras e importadoras de produtos siderúrgicos.
Em resposta, Trump usou sua conta no Twitter para desafiar as críticas ao plano, sugerindo que uma guerra comercial seria "bem-vinda".

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