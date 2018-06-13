O setor produtivo do Espírito Santo decidiu travar uma briga judicial com o governo federal para derrubar decisões tomadas pela União em meio à crise gerada pela greve dos caminhoneiros. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) ingressou com três mandados de segurança coletivos nesta semana para impedir a reoneração da folha, a tabela de preços do frete e a redução dos benefícios para empresas exportadoras.

Your browser does not support the audio element. Findes consegue liminar para manter benefício a exportadoras

A instituição conseguiu uma liminar que prorroga por 90 dias a validade da antiga alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores (Reintegra). A decisão, publicada pela 6ª Vara Federal Cível de Vitória, atende questionamento apresentado pela Findes por meio de mandado de segurança coletivo. A Federação criticou a redução imediata de 2% para 0,1% do crédito tributário para operações de exportação, promovida pelo Decreto 9.393/2018  uma queda de 95%.

Com essa e outras duas ações, a Findes questiona a constitucionalidade das medidas criadas para financiar a redução do preço do diesel em R$ 0,46. Desde o início do movimento, falávamos que seria necessário evitar soluções simples. Porém, o governo decidiu ir pela lógica da simplificação. Estava acuado e não pensou no momento seguinte. Muitas dessas ações prejudicam o próprio caminhoneiro, afirma o presidente da Findes, Léo de Castro, ao acrescentar que essa interferência do Planalto trouxe oscilações cambiais, impactando, inclusive no preço dos combustíveis.





O governo mandou informação de insegurança e instabilidade ao setor financeiro Léo de Castro, presidente da Findes

Em relação ao Reintegra, a Findes pede que a alteração nesse benefício comece a valer apenas em 12 meses. Estamos num movimento ao contrário do mundo. Vamos exportar impostos e tributar investimentos. Não podemos aceitar que a regra mude no meio do jogo, critica Castro.

Para defender a manutenção da vantagem, a Findes argumenta que redução imediata no percentual do Reintegra representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade tributária.

A reoneração da folha é também alvo de outro mandado de segurança. Entre os setores que serão impactados, estão o de tintas, rochas ornamentais e vidros, por exemplo. A Findes pede que o governo federal respeite o calendário-fiscal.

As empresas fizeram o planejamento deste ano com as regras em vigor no ano passado. O impacto dessa medida é intensa no mercado de trabalho, já que é uma forma de dificultar a contratação. Ela vai na contramão do esforço de se promover a volta do emprego no país.

A tabela mínima de preços do frete também é contestada pela federação. Aqui está o maior absurdo com o governo dizendo qual deve ser o custo de um produto superofertado e regulado pelo mercado. É uma prática do século passado. É totalmente inadequada. Só aumentará o custo para toda a população. As indústrias também serão afetadas já que o Espírito Santo tem um mercado consumidor pequeno e manda boa parte de sua produção para outros Estados.

O mandado de segurança coletivo apresentado pela Findes reforça que o tabelamento de preços do frete viola diferentes dispositivos constitucionais: livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de gestão empresarial e limitação do direito de escolha do consumidor. O pedido de liminar será analisado na 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.