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Crescimento

Financiamento de veículos cresce em 2017 após sete anos de queda

Brasileiros compraram 5,1 milhões de unidades utilizando linhas de crédito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 21:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 21:45

Veículos em feirão de automóveis Crédito: Divulgação
Os brasileiros financiaram 5,1 milhões de veículos em 2017, entre novos e usados, o que representa um crescimento de 9,7% em relação a 2016. Esta é primeira vez, em sete anos, que o mercado de crédito de veículos registra crescimento. Em 2016, os financiamentos chegaram a 4,6 milhões de unidades em todo o país. Os dados foram divulgados pela B3, que opera o sistema Nacional de Gravames (SNG), maior base privada de dados do país.
De acordo com os dados da B3, do total de financiamentos, 1,8 milhão foram de veículos novos, 3,5% a mais do que em 2016. Os restantes 3,3 milhões foram de usados, um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. Apenas no mês de dezembro de 2017, foram financiados 300 mil veículos usados e 170,9 mil novos, um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Em relação a motos, houve crescimento de 1,6% nos financiamentos. No ano passado, foram financiadas 732.496 unidades frente as 721.289 em 2016. Do total do ano passado, 593,7 mil motos eram novas e 138,7 usadas.
O Crédito Direto ao Consumidor (CDC) segue como a principal linha de financiamento para financiar veículos no país, representando em 2017, 83,5% das operações no país. Foi um avanço de quase três pontos percentuais em relação ao ano anterior. No total, 4,3 milhões de unidades foram financiadas pelo CDC. Outras 728 mil foram financiadas via consórcio. 47,8 mil via leasing e 64 mil por outras linhas de crédito.

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