Financiamento de veículos cresce em 2017 após sete anos de queda

Veículos em feirão de automóveis Crédito: Divulgação

Os brasileiros financiaram 5,1 milhões de veículos em 2017, entre novos e usados, o que representa um crescimento de 9,7% em relação a 2016. Esta é primeira vez, em sete anos, que o mercado de crédito de veículos registra crescimento. Em 2016, os financiamentos chegaram a 4,6 milhões de unidades em todo o país. Os dados foram divulgados pela B3, que opera o sistema Nacional de Gravames (SNG), maior base privada de dados do país.

De acordo com os dados da B3, do total de financiamentos, 1,8 milhão foram de veículos novos, 3,5% a mais do que em 2016. Os restantes 3,3 milhões foram de usados, um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. Apenas no mês de dezembro de 2017, foram financiados 300 mil veículos usados e 170,9 mil novos, um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em relação a motos, houve crescimento de 1,6% nos financiamentos. No ano passado, foram financiadas 732.496 unidades frente as 721.289 em 2016. Do total do ano passado, 593,7 mil motos eram novas e 138,7 usadas.