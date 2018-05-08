Fim de uma novela: restaurante giratório dará lugar a Findes LAB

O Findes Lab será uma parceria com o Senai voltada para estudantes, empresários e empreendedores Crédito: Reprodução/Sistema Findes

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) já bateu o martelo sobre o destino do seu maior imbróglio em 60 anos de história: a estrutura metálica de 150 toneladas construída no alto do edifício que é sede da entidade, na Reta da Penha, em Vitória. Nos próximos dias, provavelmente numa coletiva à imprensa planejada para quinta-feira, Léo de Castro, presidente da Findes, anunciará a construção do Findes LAB na área que originalmente foi pensada para ser um restaurante giratório.

A informação foi confirmada pela reportagem de A GAZETA junto a fontes da alta cúpula da Federação das Indústrias. A questão vinha sendo discutida há tempos, mas o desfecho se deu há poucos dias. A assessoria de imprensa da entidade foi procurada, mas não deu informações.

O Findes LAB  um laboratório aberto para estudantes, executivos, empresários e empreendedores  será um ambiente destinado a debater e a projetar a indústria capixaba do futuro. Os interessados receberão o auxílio de 25 consultores na elaboração dos projetos. Tudo isso está dentro de um projeto maior, o Programa de Inovação na Indústria Capixaba (Inovic), idealizado para transformar a economia capixaba por meio da inovação.

O projeto não se resume à alta tecnologia. Um dos principais objetivos da Findes é disseminar a inovação entre os industriais na hora de abrir novos mercados, de criar novos produtos e de desenvolver soluções. A intenção é que o espaço ocioso do alto do prédio da entidade seja utilizado para aproximar a comunidade científica do setor produtivo.

O Findes LAB, ao contrário de outros Brasil afora, não será focado em startups, mas no que já está em operação. Em todo o Estado, são cerca de 18 mil industriais - micro e pequenos na esmagadora maioria -, e a intenção é atender este empresário, inovar o que já está em andamento.

O projeto, já aprovado no Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, será feito em parceria com o Senai. O investimento, quem vai financiar, e a data de inauguração serão anunciados na coletiva.

Curiosamente, o desfecho da novela se dá no ano em que a Findes comemora seus 60 anos. O restaurante giratório, origem de todo o problema, foi anunciado em 2007, pelo então presidente da Findes, Lucas Izoton, com o objetivo de comemorar os 50 anos da entidade.

Foram onze anos de promessas, orçamentos furados, boatos (principalmente sobre a segurança do prédio e sobre o fato de a estrutura girar ou não), pendengas junto ao Tribunal de Contas da União, trocas de presidente  Izoton saiu em 2011, Marcos Guerra em 2017  e, agora, ao que parece, a novela terá um desfecho.