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Fim da retração

Fim da recessão anima empresas do Espírito Santo; veja investimentos

Recuperação deve impulsionar projetos na indústria extrativa, construção civil e comércio

Publicado em 02 de Março de 2018 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 10:08
Portocel está localizado em Aracruz Crédito: Divulgação
Com indicadores que consolidam a recuperação do país, e a perspectiva de que o Brasil deve crescer 3% em 2018, empresários já voltam a planejar e a anunciar investimentos. No Estado, alguns projetos já começaram a sair do papel, seja na indústria extrativa, na construção civil ou no comércio.
Só as quatro maiores empresas do Estado - Vale, ArcelorMittal Tubarão, Fibria e Petrobras -, vão investir R$ 10,8 bilhões, já a partir do primeiro trimestre, na construção de empreendimentos e nos processos produtivos.
Outros três grandes projetos anunciados nos últimos dias devem movimentar a indústria neste ano: a fábrica de bio-óleo da Fibria, a ampliação do Portocel e o Porto Central, que recebeu ontem licença de instalação.
O Porto Central está caminhando bem, a logística é um fator importante no Estado. Temos uma nova rodada de leilões da ANP, que é o setor de petróleo retomando seu crescimento. E temos perspectiva de investimento na indústria automotiva, a Marcopolo vai ampliar. Apostamos também nos segmentos de alimentos e bebidas, extrativa e metalurgia para serem carros-chefe no crescimento da economia do Estado, aposta o diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), Marcelo Saintive.
Construção
A construção civil, um termômetro da economia, também já sente a tendência de melhora, diz o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona.
Os estoque diminuíram um pouco e as empresas estão fazendo novos lançamentos, mas ainda com cautela. Entre empresários do Minha Casa Minha Vida, está se discutindo um lançamento grande, de mais de mil unidades, a tendência é de puxar a recuperação. Temos os lançamentos comuns também, e o conjunto de obras do governo do Estado, um investimento de R$ 1 bilhão, além da possibilidade do Porto Central começar. São boas perspectivas de empregos na área de obras públicas e industriais, diz.
Até o fim do ano, as construtoras com empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida devem contratar cerca de 3 mil funcionários.
Novos investimentos também vão abrir outras 3 mil vagas de emprego até o fim do ano. São oportunidades em novas lojas de shoppings e em novas unidades de supermercados de grandes redes do Estado.
O ano foi positivo para o comércio, e trabalhamos em cima de uma alta de 1%. Como tivemos 2015 e 2016 horrorosos, pelo menos estamos fechando com crescimento pequeno, mas positivo. A retomada dos empregos vai ser gradativa, já chegamos ao fundo do poço em termos de demissões, afirma o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri.
No campo, a melhora da crise hídrica também sinaliza aumento na produção. As condições climáticas melhoraram para a produção, mas o preço de venda dos produtos ainda está muito baixo, diz o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha.
OS INVESTIMENTOS
Fábrica de bio-óleo
Investimento de R$ 500 milhões em Aracruz, a planta será construída em dois anos e deve começar a operar em 2020. O empreendimento vai criar cerca de 1.000 empregos.
Ampliação do Portocel
O terminal de Barra do Riacho, em Aracruz, controlado pela Fibria e pela Cenibra, tem planos de expandir sua infraestrutura, duplicar a sua capacidade de movimentação de cargas e investir R$ 2 bilhões nos próximos anos. Porto Central O porto vai ser construído a partir de 2019. Vai gerar 4,7 mil empregos durante a construção. O investimento na primeira fase está orçada em R$ 3,5 bilhões.
Volta das usinas 1 e 2 da Vale
Ainda no primeiro trimestre de 2018, a Vale irá religar as usinas de pelotização 1 e 2 de Tubarão, desativadas desde 2012. Serão investidos R$ 105 milhões em atualização das plantas.
Investimento na aciaria
A ArcelorMittal Tubarão vai investir cerca de R$ 200 milhões na ampliação da capacidade da aciaria, onde o ferro-gusa é transformado em aço. Além disso, haverá investimentos nas linhas de laminados a quente e a frio.
Novo navio-plataforma
A Petrobras prevê R$ 8,3 bilhões em investimentos até 2021 em atividades de exploração e produção de óleo e gás. Entre esses negócios, está a instalação de um navio-plataforma, o Integrado Parque das Baleias, no Litoral Sul.
15ª rodada na ANP
Embora a rodada não vá ofertar campos no Estado, ela abrirá oportunidades para empresas fornecedoras de bens e serviços do setor.
Supermercados e shoppings
Grandes redes como Casagrande, Grupo OK, Extrabom e Carone vão abrir unidades em todo o Espírito Santo. Shoppings do Estado também abrirão novas lojas.
Construção civil
 
Unidades do Minha Casa Minha Vida criarão empregos Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Até o fim do ano, as construtoras com empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida devem contratar cerca de três mil funcionários.

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