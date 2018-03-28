Fila para vagas de emprego em hamburgueria chama a atenção na Serra

Fila de candidatos a emprego em hamburgueria chama atenção na Serra Crédito: Ângelo Marcos

Quem passou na Avenida Norte Sul, na manhã desta quarta-feira (28), pode ter se perguntado o que era aquela fila com tanta gente esperando o Shopping Mestre Álvaro abrir. A resposta é: oportunidade de emprego. A hamburgueria Rick's Burguer abriu 70 vagas, na filial da Serra, nas funções de caixa, cozinha, atendente de salão, atendente de bar e recepcionista.

Por conta da grande procura, o shopping que sedia a entrega de currículos e entrevistas abriu antes do horário de funcionamento, que é às 10h, para melhor acomodar os candidatos, segundo informou o superintendente do local.

Na página da hamburgueria na internet, onde é feita a convocação para as vagas, eles reforçaram algumas exigências para pleitear uma das vagas.

- Realmente precisar de trabalho

- ter mais de 18 anos

- gostar muito, mas muito mesmo de gente.