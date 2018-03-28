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Descendo a Norte Sul

Fila para vagas de emprego em hamburgueria chama a atenção na Serra

Candidatos vão concorrer a 70 vagas disponibilizadas em unidade em shopping da Serra

Publicado em 28 de Março de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 12:37
Fila de candidatos a emprego em hamburgueria chama atenção na Serra Crédito: Ângelo Marcos
Quem passou na Avenida Norte Sul, na manhã desta quarta-feira (28), pode ter se perguntado o que era aquela fila com tanta gente esperando o Shopping Mestre Álvaro abrir. A resposta é: oportunidade de emprego. A hamburgueria Rick's Burguer abriu 70 vagas, na filial da Serra, nas funções de caixa, cozinha, atendente de salão, atendente de bar e recepcionista.
> Da falência ao sucesso: dono de hamburgueria conta sua trajetória
Por conta da grande procura, o shopping que sedia a entrega de currículos e entrevistas abriu antes do horário de funcionamento, que é às 10h, para melhor acomodar os candidatos, segundo informou o superintendente do local. 
Na página da hamburgueria na internet, onde é feita a convocação para as vagas, eles reforçaram algumas exigências para pleitear uma das vagas.
 - Realmente precisar de trabalho
 - ter mais de 18 anos
 - gostar muito, mas muito mesmo de gente.
 - não é preciso experiência.

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