Fila gigantesca em posto com gasolina a R$ 1,96 em Vitória

Posto de gasolina de Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

Uma fila gigante se formou desde a noite desta sexta-feira (19) até as 11 horas de sábado (20) para abastecer no posto de combustível da rede Shell, em Vitória . O estabelecimento que fica na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, fez parte da ação "Feirão do Imposto" e vendeu 4 mil litros de gasolina no valor de R$ 1,96 por litro neste sábado (19), de 7h às 11h. A ideia era abastecer cerca de 180 carros e 64 motos, mas a fila tomou proporções gigantescas no bairro.

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Alguns motoristas passaram a madrugada na fila para garantir o abastecimento do tanque, assim como o socorrista Jaime Cabral. "Trouxe meu travesseiro, minha garrafinha de água e lençol, mas nem assim deu pra dormir. A noite toda acordado, ansioso", relatou.

A enorme fila de carros tomou conta de Jardim Camburi. E assim como o técnico de mecânica Gerson Silva de Oliveira, os motoristas não ligaram para a demora, tudo para conseguir economizar. "Compensa, pois por conta dos desvios da Petrobras, tudo está muito caro", afirmou.

"A importância deste ato é conscientizar as pessoas de quanto estamos pagando de tributos em cima dos combustíveis. Hoje a carga tributária está altíssima, a Petrobras está aumentando diariamente o valor. Só esta semana foram sete aumentos consecutivos. E o maior prejudicado é a população", alertou sócio proprietário do estabelecimento Cléber Mesquita.

Socorristo Jaime Cabral dormiu na fila do posto de Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

IMPOSTO

Para se ter uma ideia de como a carga tributária sobre a gasolina é alta, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 53,03% do valor pago pelo litro é composto por impostos. Em média, o litro do produto é comercializado a R$ 4,12 na Capital, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Outra ação programada para alertar o consumidor sobre o valor de impostos que paga será realizada no próximo dia 24. Nessa data, quase 30 lojas dos shoppings Vitória e Vila Velha, além de 23 lojas de supermercados da rede Extrabom, ofertarão produtos selecionados sem cobrança de tributos.