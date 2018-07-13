Ferraço pede suspensão de renovação antecipada da Vitória-Minas

Trem na ferrovia Vitória-Minas Crédito: Vale/Divulgação

A renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) deve ficar só para o próximo ano. A afirmação foi feita pelo senador Ricardo Ferraço, na manhã desta sexta-feira (13), durante o seminário de infraestrutura e mobilidade urbana realizado na Federação das Indústrias (Findes), em Vitória. Segundo o político, com um novo governo, a história pode mudar e o investimento retornar para o Espírito Santo.

Para garantir que a concessão antecipada não ocorra até o fim do ano, Ferraço disse que está finalizando uma denúncia mostrando que o país está sendo lesado pela renovação antes do prazo da EFVM. O documento será protocolado no Tribunal de Contas da União (TCU).

"Eu quero conhecer dados, a memória dos cálculos, a modelagem e o valor dessa renovação antecipada. Fala-se em R$ 4 bilhões, esse número me parece quase irrelevante diante da ferrovia que vai ser explorada por 30 anos e que vai gerar anualmente pelo menos duas dezenas de bilhões de reais por ano. Então, estou denunciando, pedindo uma diligência, um controle da fiscalização externa do TCU para que eles façam uma avaliação disso. Estou pedindo, na prática, a suspensão da concessão antecipada. É tentar barrar", argumentou o senador.

Ainda segundo Ferraço, se a concessão não for antecipa, o governo pode ter que que abrir uma concorrência pública, com a Vale e outras empresas participando. "O que nos interessa é ter uma ferrovia competitiva para transportar carga. Essa ferrovia não é de propriedade da Vale. É de propriedade do governo brasileiro", declarou.

O senador ainda pontuou que a privatização da ferrovia está sendo fruto de lobby e articulação política e criticou a postura da empresa. "A Vale não poderia estar participando desse ato conspiratório em torno do Espírito Santo. Ela deveria nos ajudar. A meu juízo, a preço de hoje, eu acho que o que vai acontecer é que essa renovação não vai ser antecipada até porque a Vale ainda tem mais nove anos. Ela pode esperar inclusive um novo governo que vai ser eleito e aí debater com ele", disso durante o evento.

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Ainda durante o evento na Findes, o presidente o Espírito Santo em Ação afirmou que o Estado precisa organizar suas plataformas logísticas para mostrar a força que tem à União. Além disso, segundo ele, o fato de não enxergar que o Estado tem um grande potência é um prejuízo para o país.

"O Espírito Santo e o Rio de Janeiro são a grande solução para o escoamento de cargas do país. Reclamar sobre a logística é um lugar comum. Porém, temos um ponto em que podemos avançar. Precisamos organizar a plataforma logística que temos. Em Barra do Riacho, por exemplo, se não conseguirmos organizar a malha viária teremos um grande problema", comentou Wagner Chieppe.

O ponto não foi exclusivamente abordado no evento por Chieppe. Para Tales Machado, presidente do Sindirochas, Jose Salomão Fadlalah, diretor de desenvolvimentismo do porto Central, e José Roberto Barbosa, diretor da Petrocity, é importante que o Estado tenha investimento em todos os modais de transporte para garantir o desenvolvimento do Estado.

HISTÓRICO

Em 2016, a Vale apresentou uma proposta ao governo federal para que a concessão da EFVM, que só termina em 2027, fosse antecipada. O dinheiro da compensação seria usado para fazer uma extensão da ferrovia até Presidente Kennedy.

Na última semana, o governo federal anunciou que os recursos da contrapartida da Vale serão aplicados na construção de uma ferrovia na região Centro-Oeste. Para o Estado, a União, estipulou que o trecho capixaba será feito pela VLI a partir da renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica.

Depois da decisão federal, políticos e empresários se movimentaram para tentar garantir que a compensação pela autora seja utilizado no Espírito Santo.

MAIS UMA CONTRA A UNIÃO

Na última quinta-feira (12), o governo do Estado ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) contra a União. O documento requere a impugnação do processo de renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), operada pela Vale.