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Economia

Fazenda estima impacto de 0,2% no PIB por greve dos caminhoneiros

Avaliação é que paralisação teria atingido sobretudo setores de curto ciclo de produção

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 21:40
PM realizando operação para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros no Espírito Santo Crédito: Divulgação SESP
O Ministério da Fazenda estima que a greve dos caminhoneiros trouxe um impacto de R$ 15 bilhões na economia neste ano, o que representa 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A avaliação é que os 10 dias em que a economia ficou parada por conta da mobilização da categoria atingiu sobretudo setores de curto ciclo de produção. Outras áreas, como o setor automobilístico, devem se recuperar com mais rapidez.
No entanto, o governo ainda não fala em números para uma nova estimativa de crescimento oficial, fixada em 2,5% para este ano. Para a equipe econômica, esse e outros fatores serão colocados na balança quando o governo tiver que revisar os parâmetros oficiais, no fim de julho.
A equipe econômica sabe que terá também um impacto de curto prazo na inflação, resultado do desabastecimento durante os dias em que durou a greve. No entanto, o governo está convicto de que essa alta será passageira, uma vez que, passada a escassez de produtos, os preços tendem a voltar para o patamar anterior.

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