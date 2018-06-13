Fazenda estima impacto de 0,2% no PIB por greve dos caminhoneiros

PM realizando operação para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros no Espírito Santo Crédito: Divulgação SESP

O Ministério da Fazenda estima que a greve dos caminhoneiros trouxe um impacto de R$ 15 bilhões na economia neste ano, o que representa 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A avaliação é que os 10 dias em que a economia ficou parada por conta da mobilização da categoria atingiu sobretudo setores de curto ciclo de produção. Outras áreas, como o setor automobilístico, devem se recuperar com mais rapidez.

No entanto, o governo ainda não fala em números para uma nova estimativa de crescimento oficial, fixada em 2,5% para este ano. Para a equipe econômica, esse e outros fatores serão colocados na balança quando o governo tiver que revisar os parâmetros oficiais, no fim de julho.