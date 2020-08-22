Farmácias rebatem supermercados em disputa para vender analgésico

Apas (que reúne supermercados) defende a venda de remédios sem prescrição médica em todos os lugares Crédito: Pxhere

A Abrafarma (associação de drogarias) resolveu responder à campanha lançada na semana passada pela Apas (que reúne supermercados) sobre a possibilidade de vender remédio em outros lugares além das farmácias, uma disputa antiga entre os setores.

A campanha da Apas pede que os eleitores paulistanos pressionem a Câmara Municipal a votar contra um projeto de lei que dificultaria ainda mais as pretensões de que um dia seja liberada para todos os tipos de varejo a venda de medicamentos que não precisam de prescrição médica, como os analgésicos.

Sérgio Mena Barreto, presidente da Abrafarma, defende que a venda sem assistência farmacêutica dessa categoria de remédio, o chamado MIP ou OTC, pode levar os pacientes de doenças crônicas a tratarem apenas os sintomas, piorando os quadros.