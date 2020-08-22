Farmácias rebatem supermercados em disputa para vender analgésico

A Abrafarma (associação de drogarias) resolveu responder à campanha lançada na semana passada pela Apas (que reúne supermercados) sobre a possibilidade de vender remédio em outros lugares além das farmácias, uma disputa antiga entre os setores.
A campanha da Apas pede que os eleitores paulistanos pressionem a Câmara Municipal a votar contra um projeto de lei que dificultaria ainda mais as pretensões de que um dia seja liberada para todos os tipos de varejo a venda de medicamentos que não precisam de prescrição médica, como os analgésicos.
Sérgio Mena Barreto, presidente da Abrafarma, defende que a venda sem assistência farmacêutica dessa categoria de remédio, o chamado MIP ou OTC, pode levar os pacientes de doenças crônicas a tratarem apenas os sintomas, piorando os quadros.
A entidade lançou uma campanha oposta, incentivando vereadores a votarem a favor do projeto que gerou a discussão. ?Misturar medicamento com picanha, vodca e sabão em pó? Só quem não pensa na saúde da sua família faria isso?, diz a Abrafarma.