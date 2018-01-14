Famílias capixabas contam como vivem com um salário mínimo

Na casa da Ana Cristina, a família vive apenas com a renda que ela recebe como diarista, de R$ 1.000 por mês. Mas a união ajuda na economia. Crédito: Marcelo Prest

A casa é simples e a família grande. Na residência da diarista Ana Cristina Fernandes, de 40 anos, que ainda precisa ser acabada, moram ela, os dois filhos e o marido. Com o salário de R$ 1.000 por mês que recebe, precisa ter equilíbrio para pagar todas as contas e garantir que não falte nada em seu lar.

Ana Cristina vive no bairro João Goulart, em Vila Velha. Ela é apenas uma entre mais de 1,2 milhão pessoas no Estado que recebem pouco mais que um salário mínimo por mês, ou seja, a renda é em torno de R$ 30 por dia para sustentar a família. Cerca de 70% dos trabalhadores do Espírito Santo ganham até R$ 1.007 mensalmente, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2016.





No caso dela, a situação financeira é um pouco mais complicada. Seu trabalho é a única fonte de renda da família, já que os filhos Ana Júlia, 10, e Abner, 15, estão em idade escolar e o marido Antônio Carlos Severino, 46, que era eletricista, foi demitido do emprego após dois acidentes.

Por mês, ele recebia, com as horas extras, quase R$ 3 mil. Vieram os acidentes e, em menos de um ano e meio, precisou se afastar de vez. Operou na primeira vez o joelho esquerdo e na segunda, o fêmur que foi dilacerado em uma queda. Há três anos, a empresa disse que ele não poderia mais exercer a profissão e foi demitido. Antônio também não conseguiu se aposentar.

Mesmo em meio a tantas dificuldades, Ana Cristina nunca deixa de sorrir. Acordo às 4h40, pego um ônibus para o Terminal de Itaparica e outro para ir para a Mata da Praia, em Vitória, onde trabalho. Saio de lá às 15h30 e chego em casa à noite.

Só a alimentação da família consome cerca de 60% daquilo que recebe. No carrinho de supermercado, ela põe arroz, feijão, farinha, óleo e café para passar o mês. A comida não pode faltar na mesa", conta.

O restante do dinheiro divide entre as outras contas da casa. Vivemos com o que temos, e graças a Deus, não falta nada. Às vezes pago uma conta de água e atraso uma de telefone, mas vamos levando. As crianças entendem que não podemos gastar, revela.

ECONOMIA

Lá no alto do morro de São Benedito, em Vitória, mora Valdemira de Souza, 48 anos. Na casa da faxineira vivem também duas filhas e o marido. Três vezes por semana ela sai de São Benedito e vai para a Praia da Costa, em Vila Velha, onde trabalha. São dois ônibus para ir e outros dois para voltar.

O dinheiro para pagar as contas no final do mês é contado: R$ 1,2 mil que recebe fazendo faxina mais o salário mínimo da filha mais velha. Ela paga a água, a luz e as compras. Já a filha mais velha fica encarregada de quitar as outras despesas.

Eu estudei até a quinta série, mas trabalhei como auxiliar de serviços gerais durante quase dois anos em um banco. Sempre separo um pouquinho para alguma emergência.

Antes de comprar, ela pesquisa todos preços. Eu procuro economizar. Não faço a compra do mês. Vou comprando aquilo que está mais barato. Sou econômica, quem sabe do bolso é a gente, finaliza a faxineira.

Valdemira ganha pouco mais de um salário mínimo e economiza o que pode para não ficar no aperto em caso de emergência. Crédito: Carlos Alberto Silva

PLANEJAMENTO É PRIORIDADE PARA FICAR NO AZUL

O fim do mês chega, as contas começam a acumular e bate aquele desespero para não atrasar o pagamento delas. Para evitar o sofrimento causado pelo acúmulo de dívidas, especialistas aconselham que o planejamento rigoroso e a prioridade na hora do pagamento das despesas são elementos fundamentais para manter o equilíbrio financeiro da família.

A quantidade de pessoas que têm uma renda pequena para tomar conta da família inteira é muito grande no Estado. Para essas pessoas, o planejamento financeiro tem que ser rigoroso, porque não tem margem para o supérfluo, comenta o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), Ricardo Paixão.

O economista ainda explica que é preciso começar a priorizar a ordem das contas para quitá-las. Energia e água são básicas para pagar. No caso do telefone, é interessante adequar o plano de acordo com a necessidade. Às vezes pagamos um valor alto e poderíamos diminuir essa conta. É preciso ter racionalidade nas contas básicas, explica.

Ainda nessa linha de economizar cortando custos, ele aconselha a pesquisar os preços antes de ir às compras em supermercados. Procure por promoções. Às vezes é melhor ir a um grande supermercado, que vai ter um preço mais em conta.

Outra dica do economista é evitar o uso de cartão de crédito. Por não ser dinheiro vivo, esse recurso pode fazer com que o consumidor perca as contas de quanto já foi comprado em um mês.

OPORTUNIDADE

Outra forma de aliviar o orçamento é complementar a renda. Para isso, é preciso se qualificar e usar talentos, recomenda a coach financeiro Jaciara Pinheiro.

Segundo ela, às vezes dentro de casa tem alguém que pode ir para o mercado de trabalho, mesmo que informalmente, para ajudar nas despesas. Existem várias formas de levantar uma grana, como passear com cachorros. Quando a gente vive com um valor muito justo, a melhor forma é olhar para dentro de casa e pensar o que tenho como talento que pode aumentar minha receita, observa.

No supermercado, procurar promoções é uma forma de economizar na compra Crédito: Gildo Loyola - arquivo

AS DICAS DOS ESPECIALISTAS

Família

O planejamento precisa ser feito e discutido com toda a família. Isso possibilita que os filhos já aprendam a necessidade de se economizar e como fazer para que isso aconteça.

Planejamento

É preciso ter um planejamento detalhado de todas as despesas fixas do mês, como água, luz, transporte, alimentação, alguma prestação que esteja pagando e telefone. Só assim será possível determinar quanto está sendo gasto. Pode ser no papel ou no computador, o importante é anotar.

Controle

Assim como o planejamento precisa ser muito cuidadoso, o controle também. Não adianta planejar se não executar da forma como foi pensado.

Essencial

Priorize as contas básicas para se viver: água, luz e alimentação. Corte os custos que são desnecessários ou procure opções mais em conta que atendam as suas necessidades.

Contas atrasadas

Contas com longos períodos de atraso rendem muitos juros e podem se tornar uma fonte enorme de dor de cabeça. A melhor coisa a se fazer é negociar dentro daquele limite que cabe no seu orçamento.

Parcelamentos

Dívidas com longos parcelamentos podem ser um problema. Busque sempre que possível pagar à vista e evite o cartão de crédito, pois apesar de ser uma facilidade na hora das compras, a taxa de juros por atraso no pagamento da fatura é muito alta.

Renda extra

Procure formas dentro de casa de como aumentar a renda da família. As opções são variadas: artesanato, costura, doces, salgados, pães e biscoitos, etc. Muita gente ainda tem vergonha de vender o que produz. Mas comece oferecendo aos amigos e depois expanda seu público alvo.

Qualificação

Outra forma de melhorar a renda é buscar por cursos de qualificação. Existem muitos técnicos, supletivo, educação de jovens e adultos, cursinhos rápidos e palestras de graça espalhados pelo Estado. Basta ficar atento para quando surgir uma oportunidade agarrá-la.