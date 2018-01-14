Famílias capixabas contam como vivem com um salário mínimo

A casa é simples e a família grande. Na residência da diarista Ana Cristina Fernandes, de 40 anos, que ainda precisa ser acabada, moram ela, os dois filhos e o marido. Com o salário de R$ 1.000 por mês que recebe, precisa ter equilíbrio para pagar todas as contas e garantir que não falte nada em seu lar.
Ana Cristina vive no bairro João Goulart, em Vila Velha. Ela é apenas uma entre mais de 1,2 milhão pessoas no Estado que recebem pouco mais que um salário mínimo por mês, ou seja, a renda é em torno de R$ 30 por dia para sustentar a família. Cerca de 70% dos trabalhadores do Espírito Santo ganham até R$ 1.007 mensalmente, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2016.
No caso dela, a situação financeira é um pouco mais complicada. Seu trabalho é a única fonte de renda da família, já que os filhos Ana Júlia, 10, e Abner, 15, estão em idade escolar e o marido Antônio Carlos Severino, 46, que era eletricista, foi demitido do emprego após dois acidentes.
Por mês, ele recebia, com as horas extras, quase R$ 3 mil. Vieram os acidentes e, em menos de um ano e meio, precisou se afastar de vez. Operou na primeira vez o joelho esquerdo e na segunda, o fêmur que foi dilacerado em uma queda. Há três anos, a empresa disse que ele não poderia mais exercer a profissão e foi demitido. Antônio também não conseguiu se aposentar.
Mesmo em meio a tantas dificuldades, Ana Cristina nunca deixa de sorrir. Acordo às 4h40, pego um ônibus para o Terminal de Itaparica e outro para ir para a Mata da Praia, em Vitória, onde trabalho. Saio de lá às 15h30 e chego em casa à noite.
Só a alimentação da família consome cerca de 60% daquilo que recebe. No carrinho de supermercado, ela põe arroz, feijão, farinha, óleo e café para passar o mês. A comida não pode faltar na mesa", conta.
O restante do dinheiro divide entre as outras contas da casa. Vivemos com o que temos, e graças a Deus, não falta nada. Às vezes pago uma conta de água e atraso uma de telefone, mas vamos levando. As crianças entendem que não podemos gastar, revela.
ECONOMIA
Lá no alto do morro de São Benedito, em Vitória, mora Valdemira de Souza, 48 anos. Na casa da faxineira vivem também duas filhas e o marido. Três vezes por semana ela sai de São Benedito e vai para a Praia da Costa, em Vila Velha, onde trabalha. São dois ônibus para ir e outros dois para voltar.
O dinheiro para pagar as contas no final do mês é contado: R$ 1,2 mil que recebe fazendo faxina mais o salário mínimo da filha mais velha. Ela paga a água, a luz e as compras. Já a filha mais velha fica encarregada de quitar as outras despesas.
Eu estudei até a quinta série, mas trabalhei como auxiliar de serviços gerais durante quase dois anos em um banco. Sempre separo um pouquinho para alguma emergência.
Antes de comprar, ela pesquisa todos preços. Eu procuro economizar. Não faço a compra do mês. Vou comprando aquilo que está mais barato. Sou econômica, quem sabe do bolso é a gente, finaliza a faxineira.
PLANEJAMENTO É PRIORIDADE PARA FICAR NO AZUL
O fim do mês chega, as contas começam a acumular e bate aquele desespero para não atrasar o pagamento delas. Para evitar o sofrimento causado pelo acúmulo de dívidas, especialistas aconselham que o planejamento rigoroso e a prioridade na hora do pagamento das despesas são elementos fundamentais para manter o equilíbrio financeiro da família.
A quantidade de pessoas que têm uma renda pequena para tomar conta da família inteira é muito grande no Estado. Para essas pessoas, o planejamento financeiro tem que ser rigoroso, porque não tem margem para o supérfluo, comenta o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), Ricardo Paixão.
O economista ainda explica que é preciso começar a priorizar a ordem das contas para quitá-las. Energia e água são básicas para pagar. No caso do telefone, é interessante adequar o plano de acordo com a necessidade. Às vezes pagamos um valor alto e poderíamos diminuir essa conta. É preciso ter racionalidade nas contas básicas, explica.
Ainda nessa linha de economizar cortando custos, ele aconselha a pesquisar os preços antes de ir às compras em supermercados. Procure por promoções. Às vezes é melhor ir a um grande supermercado, que vai ter um preço mais em conta.
Outra dica do economista é evitar o uso de cartão de crédito. Por não ser dinheiro vivo, esse recurso pode fazer com que o consumidor perca as contas de quanto já foi comprado em um mês.
OPORTUNIDADE
Outra forma de aliviar o orçamento é complementar a renda. Para isso, é preciso se qualificar e usar talentos, recomenda a coach financeiro Jaciara Pinheiro.
Segundo ela, às vezes dentro de casa tem alguém que pode ir para o mercado de trabalho, mesmo que informalmente, para ajudar nas despesas. Existem várias formas de levantar uma grana, como passear com cachorros. Quando a gente vive com um valor muito justo, a melhor forma é olhar para dentro de casa e pensar o que tenho como talento que pode aumentar minha receita, observa.
AS DICAS DOS ESPECIALISTAS
Família
O planejamento precisa ser feito e discutido com toda a família. Isso possibilita que os filhos já aprendam a necessidade de se economizar e como fazer para que isso aconteça.
Planejamento
É preciso ter um planejamento detalhado de todas as despesas fixas do mês, como água, luz, transporte, alimentação, alguma prestação que esteja pagando e telefone. Só assim será possível determinar quanto está sendo gasto. Pode ser no papel ou no computador, o importante é anotar.
Controle
Assim como o planejamento precisa ser muito cuidadoso, o controle também. Não adianta planejar se não executar da forma como foi pensado.
Essencial
Priorize as contas básicas para se viver: água, luz e alimentação. Corte os custos que são desnecessários ou procure opções mais em conta que atendam as suas necessidades.
Contas atrasadas
Contas com longos períodos de atraso rendem muitos juros e podem se tornar uma fonte enorme de dor de cabeça. A melhor coisa a se fazer é negociar dentro daquele limite que cabe no seu orçamento.
Parcelamentos
Dívidas com longos parcelamentos podem ser um problema. Busque sempre que possível pagar à vista e evite o cartão de crédito, pois apesar de ser uma facilidade na hora das compras, a taxa de juros por atraso no pagamento da fatura é muito alta.
Renda extra
Procure formas dentro de casa de como aumentar a renda da família. As opções são variadas: artesanato, costura, doces, salgados, pães e biscoitos, etc. Muita gente ainda tem vergonha de vender o que produz. Mas comece oferecendo aos amigos e depois expanda seu público alvo.
Qualificação
Outra forma de melhorar a renda é buscar por cursos de qualificação. Existem muitos técnicos, supletivo, educação de jovens e adultos, cursinhos rápidos e palestras de graça espalhados pelo Estado. Basta ficar atento para quando surgir uma oportunidade agarrá-la.
Fontes: Jaciara Pinheiro, Ricardo Paixão e pesquisa A GAZETA