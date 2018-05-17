Faltou emprego para 27,7 mi de pessoas no primeiro trimestre de 2018

Fila do desemprego Crédito: Fábio Vicentini/arquivo

Faltou trabalho para 27,7 milhões de brasileiros no primeiro trimestre do ano, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O número é a soma de desempregados, pessoas que gostariam de trabalhar mais e aqueles que até queriam uma vaga, mas por alguma razão não procuravam ou procuravam, mas não estavam disponíveis para trabalhar  que formam a chamada subutilização da força de trabalho. O número corresponde 24,7% da força de trabalho, o maior nível da série histórica.

Além disso, o contingente de pessoas em desalento - que desistiram de buscar trabalho - também atingiu nível recorde, de 4,6 milhões

O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, que detalha as informações sobre o mercado de trabalho. No 4º trimestre de 2017, este grupo estava em 26,4 milhões de pessoas e, há um ano, em 26,5 milhões.